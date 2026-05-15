世足賽／下月開踢 伊朗稱國家隊仍未獲美簽

伊朗國營媒體報導，伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）今天表示，國家隊尚未獲發前往美國參加2026年世界盃足球賽的簽證。

國家通訊社伊朗通訊社（IRNA）引述塔吉的說法報導：「明天或後天，我們會跟國際足球總會（FIFA）舉行一場決定性的會議。他們必須給予我們保證，因為簽證問題仍未解決。」

他補充道：「我們尚未收到對方有關誰已獲發簽證的任何通知。目前還沒有人獲發簽證。」

伊朗與美國自1980年起便無外交關係。

根據塔吉的說法，球員預計前往土耳其首都安卡拉（Ankara）採集指紋，這是簽證程序的一環，但他們正設法安排改在土耳其西南部的安塔利亞（Antalya）辦理，讓球員無需前往安卡拉。

法新社報導，伊朗自今年2月28日以來，與美國及以色列處於交戰狀態，不過自4月8日起已實施停火。

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在社群平台X寫道，主辦國不能以政治爭端、制裁或自己單方面的國內決策為由，來阻止某支隊伍參加世足賽。

2026年世界盃由美國、墨西哥和加拿大聯合舉辦，伊朗國家隊在世足賽期間將以亞利桑那州土桑（Tucson）為基地。

伊朗隊本屆世足小組賽首戰安排於6月15日在洛杉磯（Los Angeles）舉行，對手為紐西蘭，接下來還將與同屬G組的比利時和埃及交手。