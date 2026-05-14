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世足賽／美放寬簽證規定 球隊與參賽國球迷免繳保證金

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
世足賽期間，美國將放寬簽證規定。 路透
世足賽期間，美國將放寬簽證規定。 路透

2026世界盃倒數1個月，美國今天宣布放寬世足賽期間的簽證保證金規定，除了參與球員及隨團人員，來自參賽國、持門票並登記的球迷也可免繳保證金，至少有5國球迷受惠。

綜合法新社與路透社報導，美國總統川普上任以來祭出多項打擊移民政策，去年開始更要求來自50國的旅客，申請美國簽證時須繳交5000至1萬5000美元（約新台幣15萬8000元至47萬3000元）不等的保證金，保證金將在旅客回國後退還。

美方表示，這50國屬簽證逾期停留風險較高的國家，為防簽證逾期停留，才收取這筆保證金。

世界盃賽事在即，美國國務院今天表示，對於赴美參與世界盃賽事的球員及隨團人員可免繳保證金，來自參賽國、持有門票且登記「簽證優先系統」的球迷也可免除保證金要求。

美國國務院領事事務助理國務卿南達（MoraNamdar）表示，川普政府希望籌辦「史上最盛大、最精彩的FIFA世界盃」，「我們以強化美國國家安全為優先要務，同時為即將到來的世界盃提供合法旅遊之便」。

國際足球總會（FIFA）發言人在聲明中表示：「美國國務院今天的公告，進一步展現我們與美國政府及白宮世界盃特別工作小組的持續合作，致力打造一場成功、破紀錄且令人難忘的全球盛事。」

在50個須繳保證金的國家中，有5國已取得本屆世界盃資格，分別是阿爾及利亞、維德角、象牙海岸、塞內加爾及突尼西亞。另有2國雖取得世界盃資格，但在川普任內幾乎是全面禁止入境，分別是西半球最貧窮國家海地，以及2月底遭美國與以色列聯合攻擊的伊朗。

世界盃是全球規模最大的體育賽事之一，今年賽事由美國、加拿大和墨西哥由3國聯合舉辦，將於6月至7月登場。

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