世足賽／大陸央視轉播談判陷入僵局 國際足總秘書長訪中國

世界盃足球賽中國大陸地區轉播權價碼陷入僵局，國際足球總會（FIFA）秘書長葛拉夫斯卓姆昨天率團抵達中國，預計將與中國官媒央視磋商並大幅降低報價。他說，堅信世足賽將在中國點燃足球熱情。

新華社報導，FIFA代表團一行12日到中國國家足球青訓中心參觀。

葛拉夫斯卓姆（Mattias Grafstrom）在北京接受採訪時表示，如今U17世界盃每年舉辦，這能很好地激勵孩子們，讓他們每年都有機會征戰世界盃。「我們希望中國隊能參與其中，無論是男足還是女足。我們也會與中國足協緊密合作，共同推動中國足球發展，這也是我們此行的主要目的」。

報導提到，2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。除了肯定賽事準備工作，葛拉夫斯卓姆對於再次擴軍（32隊增加為48隊）的世界盃表示期待。

葛拉夫斯卓姆說：「我們非常期待這場在美國、加拿大和墨西哥舉辦的賽事，比賽會精彩紛呈，足球氛圍會十分濃厚。我堅信它將在全球點燃足球熱情，當然也包括中國」。

距離世足賽開幕僅剩不到1個月，FIFA仍未與央視敲定中國大陸地區轉播協議。

英文南華早報10日報導，包括葛拉夫斯卓姆與媒體版權總監裴狄特（Jean-Christophe Petit）在內的FIFA官員正飛往中國，試圖說服央視購買今年世界盃的中國大陸電視轉播權，並提出將要價降低50%以上。

FIFA最初要價3億美元，如今降至1.2億至1.5億美元之間，但仍遠高於央視先前表示願意支付的8000萬美元。

報導稱，雙方均對達成協議持樂觀態度，並預計在本月下旬宣布結果。FIFA願意為本屆世界盃做出「重大讓步」。雖然有消息指央視願意提供高於其所公布金額的報價，但雙方談判的重點仍然是2026年與2030年世界盃的打包發行。

2030年世界盃足球賽將由西班牙、葡萄牙、摩洛哥主辦，但頭3場比賽則將以「世界盃百年賽」名義，在烏拉圭、阿根廷、巴拉圭舉行。