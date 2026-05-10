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世足賽／倒數一個月 政局動盪加門票天價蒙陰影

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
國際足球總會主席英凡提諾（圖）堅稱，世足賽前的不安情緒被過度放大，並將排山倒海而來的看衰言論斥為「負面新聞」。 法國新聞社
國際足球總會主席英凡提諾（圖）堅稱，世足賽前的不安情緒被過度放大，並將排山倒海而來的看衰言論斥為「負面新聞」。 法國新聞社

2026年世界盃於11日進入倒數一個月。然而隨著票價飆漲、川普領導下的美國政治局勢緊繃，以及伊朗戰爭持續，各界的期待已轉化為憂慮，為這場足球盛事蒙上陰影。

法新社報導，史上首度由3國聯合舉辦的世界盃即將登場，預計將有創紀錄的48支球隊以及數百萬名球迷，齊聚美國、加拿大與墨西哥。

這場為期近6週的體壇盛事規模宏大，將於6月11日在墨西哥市標誌性的艾茲提卡球場（Azteca Stadium）揭開序幕，並於7月19日在紐澤西州擁有8萬2500個座位的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）進行決賽。

然而，這場第23屆世界盃的籌備過程一波三折，宛如派對尚未開始便先迎來宿醉般的不適。票價難以負荷、政治緊張，以及伊朗戰事交織成一杯苦澀的雞尾酒，提早破壞了球迷的興致。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）堅稱，賽前的不安情緒被過度放大，並將排山倒海而來的看衰言論斥為「負面新聞」。

英凡提諾本週在比佛利山（Beverly Hills）的一場商業會議上表示：「事實上，要在這屆世界盃周邊找到負面消息是非常困難的。」

但英凡提諾的這份樂觀顯然孤掌難鳴，在足球界並未獲得廣泛認同。

本屆賽事門票價格飆升，引發全球強烈反彈，迫使FIFA與英凡提諾正竭力處理這場公關危機帶來的衝擊。

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（FootballSupporters Europe, FSE）抨擊本屆世界盃的定價機制簡直是「敲詐」，且「嚴重背叛」球迷。儘管賽事預期能為FIFA創造130億美元的收入，但現行票價已超出許多球迷的經濟承受範圍。

2022年世界盃決賽最昂貴的門票面價約為1600美元，但2026年，FIFA官方販售的最貴門票已飆升至3萬2970美元（約新台幣103萬元），數字之高令人咋舌。

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