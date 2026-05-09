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世足賽／賽事倒數近1個月 3場開幕式將眾星雲集

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導
2026世界盃足球賽將在6月開踢。主辦國美國、加拿大、墨西哥將分別輪流舉行盛大的開幕式。歐新社
2026世界盃足球賽將在6月開踢。主辦國美國、加拿大、墨西哥將分別輪流舉行盛大的開幕式。歐新社

2026世界盃足球賽將在6月開踢。主辦國美國、加拿大、墨西哥將分別輪流舉行盛大的開幕式，並請來麥可布雷、凱蒂佩芮、韓團BLACKPINK成員Lisa等重磅級歌星演出。

法新社報導，根據國際足球總會（FIFA）今天證實，上述重磅級音樂人之外，將邀請美國饒舌歌手「未來小子」（Future）、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、哥倫比亞雷鬼歌手J巴爾文（J Balvin）演出。

墨西哥的開幕式6月11日將率先於艾茲提卡球場（Azteca Stadium）舉行，緊接著由墨西哥隊與南非隊展開本屆世足賽第一場比賽。這座球場在本屆賽事期間更名為「墨西哥市體育場」（Mexico CityStadium）。

表演卡司包含J巴爾文、曾多次拿下葛萊美獎的墨西哥搖滾樂團Mana，以及流行歌手費南德茲（AlejandroFernandez）。

墨西哥流行女歌手貝琳達（Belinda）與創作歌手萊拉唐斯（Lila Downs）也會參與演出之外，南非歌手泰拉（Tyla）、還有以傳統墨西哥昆比亞風格聞名的樂團Los Ángeles Azules也是演出嘉賓。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）透過聲明表示，「典禮將從墨西哥市起跑，多倫多與洛杉磯將接棒，這些活動將結合音樂、文化、足球，既能展現各國的獨特性，也能體現本賽事所代表的團結精神」。

加拿大的開幕式與賽事，將緊接在墨西哥的開幕式與首場賽事之後。

加拿大隊6月12日將於多倫多迎戰歐洲國家波士尼亞與赫塞哥維納隊（Bosnia and Hercegovina），當天的活動會請來出生於加國的歌手艾拉妮絲莫莉塞特、麥可布雷（Michael Buble）、巴勒斯坦裔智利歌手伊莉安娜（Elyanna）、創作歌手潔西瑞茲（JessieReyez），以及諾拉費特希（Nora Fatehi）。

主辦單位承諾，活動將呈現「橫跨加拿大的旅程」，以及展現東岸到西岸的面貌。

同一天稍晚，美國隊與巴拉圭隊將在美國西岸大城洛杉磯，替美國境內的世足賽事揭開序幕。這也將成為另一場結合體育與流行文化的盛會。

FIFA指出，演出嘉賓包含巨星凱蒂佩芮、Lisa、巴西巨星安妮塔（Anitta）等。FIFA表示，尚未公布所有演出藝人。

英凡提諾表示，「洛杉磯的開幕式將展現出2026年世界盃的非凡規模。這份藝人名單反映美國文化多樣性與其多元移民社群的活力，突顯美國在音樂、娛樂、流行文化深遠的影響，同時展現出音樂凝聚人心的力量」。

世足彩蛋 2026美加墨世足 凱蒂佩芮

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