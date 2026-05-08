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世足賽／AI預測世足賽冠軍是法國或西班牙？

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
2026年世界盃足球賽將在6月11日開幕。(路透)
2026年世界盃足球賽將在6月11日開幕。(路透)

2026年世界盃足球賽將在6月11日開幕，人類受訪者看好法國捧金杯，而微軟的AI產品Copilot認為西班牙奪冠機率已追平法國。賽事共有48支球隊角逐，預計拉動全球410億美元GDP。

陸媒追風交易台報導，美銀全球調研團隊的最新報告顯示，約40%的受訪者押注法國捧杯，但微軟旗下AI工具Copilot給出了不同判斷—西班牙與法國奪冠機率相當。

這場史上規模最大的世界盃將匯聚48支球隊，吸引逾65億人觀看，並有望拉動全球GDP增長約410億美元。本屆賽事也將首次以AI為核心運營工具，預計產生高達2艾位元組（Exabyte）的資料量，相當於約4.5萬年的4K視頻內容。

與此同時，本屆賽事獎金池接近9億美元，動態票價機制引發球迷廣泛爭議，部分熱門場次票價甚至在官方票務轉售平臺上被掛牌至1,150萬美元。

美銀於今年4月21日至23日對旗下全球調研部門65名員工展開問卷調查。結果顯示，約37%的受訪者認為法國將贏得冠軍，西班牙以約30%的支持率緊隨其後。約25%的受訪者預測法國與西班牙將會師決賽。

在個人獎項方面，約50%的受訪者認為法國球星Kylian Mbappé將榮膺金靴獎，而西班牙小將Lamine Yamal則以約25%的得票率領跑最佳球員候選。此外，日本（約15%）、挪威（約10%）和摩洛哥（約10%）被認為是最具黑馬潛力的球隊。

然而，AI給出了不同答案。美銀報告顯示，微軟Copilot在4月29日依據涵蓋球隊化學反應、近期狀態、戰術彈性及歷史成績等多維度框架進行綜合評估後，預測法國奪冠、西班牙屈居亞軍—這與人類調查結果大方向相近，但AI將西班牙的奪冠概率提升至與法國並列的水平。

預測市場的走勢與上述判斷基本吻合。據Polymarket資料，截至4月下旬，法國已從三個月前的第三熱門躍升為奪冠賠率最低的球隊，超越此前領跑的西班牙，平臺上已有約7.8億美元押注於本屆世界盃冠軍歸屬。

本屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥三國聯合主辦，共涉及16座舉辦城市、104場比賽。預計現場觀賽人數將達650萬人，幾乎是1994年美國世界盃340萬人歷史紀錄的兩倍。

美銀報告援引FIFA與世界貿易組織（WTO）聯合研究資料顯示，本屆世界盃預計將在全球創造逾800億美元的產出，為全球GDP貢獻約410億美元，並支撐約82.4萬個就業崗位。其中，美國一國預計將獲得305億美元經濟產出、172億美元GDP增量及約18.5萬個就業機會。

從收入端看，本屆賽事也將是FIFA有史以來最具商業價值的一屆。根據FIFA預算報告，2023年至2026年四年週期的總收入預計接近110億美元，較卡達世界盃週期的76億美元增長約45%。其中，轉播權收入預計約為43億美元（同比增長26%），贊助收入預計約為27億美元（同比增長50%創歷史紀錄），票務及招待收入估計約為30億美元，相當於過去六屆世界盃票務收入的總和。

獎金方面，FIFA上周宣佈本屆賽事總獎金為8.71億美元，48支參賽隊伍每隊至少可獲1,250萬美元，較2022年卡達世界盃有所提升。其中，備戰經費由150萬美元上調至250萬美元，資格賽補貼則由900萬美元提升至1,000萬美元。

美銀報告將本屆賽事定義為首屆AI世界盃，標誌著人工智慧從輔助工具升級為核心運營系統。

FIFA與聯想合作，將生成式AI、3D數位孿生和即時智慧系統全面嵌入賽事運營。所有48支參賽球隊均可使用AI模型，即時分析超過2,000項表現指標，涵蓋逼搶、跑位、戰術銜接及過渡節奏等維度。16座場館均建有數字孿生體，與跨越三國的AI指揮中心協同運作，即時監控人流、安保及物流資訊。

資料規模同樣史無前例。美銀預計，本屆賽事直接產生的賽事資料將超過90拍位元組（Petabyte），是卡達世界盃的45倍；若將AI模型運算、流媒體及社交平臺資料納入統計，總數據量有望逼近2艾位元組，相當於約4.5萬年的4K視頻內容。

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