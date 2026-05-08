世足賽／香港轉播權低價取得 中國網友轟FIFA歧視大陸

中國官媒央視與國際足球總會（FIFA）迄今談不攏中國大陸地區世足賽轉播權價碼，據報導，FIFA開價2.5至3億美元天價，但電訊盈科公司傳出只花2500萬美元拿下香港獨家轉播權，今天引發中國網友一面倒轟FIFA歧視大陸，呼籲央視堅決拒買。

2026年世界盃足球賽即將在6月11日開幕，央視與FIFA談判轉播權價碼迄今仍陷僵局，中國大陸恐將看不到世足賽直播，近日躍為大陸社群熱門話題，進而又掀起一波民族情緒。

中國官媒北京日報6日披露，FIFA最初給央視的開價達2.5億至3億美元，而央視的預算可能僅在6000萬至8000萬美元左右，即便後來FIFA已經將報價降至約1.2至1.5億美元，但雙方的心理預期依然存在巨大差距。在這種情況下，雙方至今尚未就電視轉播權達成協議。

界面新聞等多家陸媒今天報導，FIFA官網顯示，香港電訊盈科公司旗下Now TV與免費電視台Viu TV獲得世足賽香港地區獨家轉播權。據悉，電訊盈科花費約2500萬美元（約新台幣7.85億元）。

消息一出，立刻躍為大陸社群熱搜榜第一。網友一面倒痛批FIFA讓香港低價取得轉播權，分明是歧視大陸，呼籲央視堅決拒買轉播權；許多人還暗示屆時「翻牆」免費看盜版轉播就好，「央視千萬別買，那我們就遍地開花」。

報導提到，過去20年，世足賽在中國大陸的轉播費從1200萬美元持續飆升。與往屆對比，2010年加2014年兩屆打包才1.15億美元；2018年加2022年兩屆打包約為3億美元。

報導宣稱，除了坐地起價外，FIFA關於轉播權一直是「看人下菜碟」。報導又稱，再好看的比賽，轉播權也要回歸理性價格。這一次央視對FIFA的「掀桌子」也得到網路輿論一邊倒地支持，FIFA漲價的如意算盤可能真的選錯時機。

就在雙方談判陷入僵局之際，據上海廣播電視台旗下的五星體育報導，FIFA「秘書長級別的高管」計畫近期訪問中國，世足賽版權談判或迎轉機。

報導指出，中國大陸的世足賽轉播一直遵循「央視獨家採購+國內平台分銷」的模式。這類重大國際賽事的中國大陸地區主轉播權，只能由央視作為唯一合法主體，直接與FIFA談判簽約。

報導說，談判結果也將直接影響中國贊助商的核心利益。本屆世界盃中國贊助商包括萬達、聯想、海信、蒙牛等，4家企業累計投入超過5億美元。若中國大陸沒有轉播，場邊廣告、品牌曝光、行銷活動將失去核心受眾，形成「重金贊助、本土失聲」的尷尬局面。

FIFA週二表示，中國大陸、印度、馬來西亞、泰國等足球重點市場的世界盃轉播權仍在招商待售；仍在與中印兩國持續談判轉播權，全程保密暫不披露細節。