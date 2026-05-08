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世足賽／「該教FIFA算帳」中媒：是世界盃需要中國

世界日報／ 中國新聞組／北京8日電
世足賽中國轉播權因央視拒絕接受國際足聯（FIFA）開出的天價至今未談定，除中國大批球迷力挺，中國官媒和多家媒體也發聲。 路透通訊社
世足賽中國轉播權因央視拒絕接受國際足聯（FIFA）開出的天價至今未談定，除中國大批球迷力挺，中國官媒和多家媒體也發聲。 路透通訊社

2026年世界盃足球賽（世足賽）中國轉播權因央視拒絕接受國際足聯（FIFA）開出的天價至今未談定，除中國大批球迷力挺，中國官媒和多家媒體也發聲，批評國際足聯「漫天要價」，是忽略歷年世足賽中，中國市場和中國贊助商的強大經濟實力，事實上，「 不是中國離不開世足賽，是世足賽更需要中國」，失去央視轉播，中國贊助商未來撤資，國際足聯將失去其全球最大的單一球迷市場，呼籲央視亮出底牌，「教教國際足聯算帳」。

據中新網報導，國際足聯一度央視開出3億美元的轉播權天價被央視拒絕，過去如果央視未能拿下重要賽事的轉播權，輿論往往是一片抱怨之聲。但這一次，絕大多數網友罕見地「一邊倒」力挺央視，稱「不能當冤大頭」。「國際足聯可能已經慌了」登頂微博熱搜第一，可見如此天價和對印度等國的差別待遇令中國人難以接受。

更為重要的是，報導稱，不是中國離不開世界盃，而是世界盃更需要中國。卡達世足賽，來自中國的贊助商貢獻了13.95億美元，總贊助額位列全球第一，已超過可口可樂、麥當勞和百威等巨頭在內的美國企業。本屆世足賽，中國企業的贊助已超5億美元，中國還是全球第二大消費市場，若失去央視轉播，國際足聯將失去其全球最大的單一球迷市場，損失的何止是轉播費。

另據看看新聞Knews報導，中國贊助商已為本屆世足賽投入超5億美元——海信、萬達、蒙牛、聯想們才是這個商業模型裡真正的「大股東」。一旦轉播缺席，這些贊助商的本土露出直接歸零，國際足聯的贊助合作根基也會隨之動搖。萬一央視直接掀桌子，不吃這天價飯，誰最虧？所以央視該做的，不是跟國際足聯在1.5億和8000萬之間拉鋸式還價，而是該掀桌子的時候，千萬別客氣。

在掀桌子前，要先教教國際足聯算算帳。他們最大的軟肋不在轉播費本身，而在於130億美元總營收盤子裡，贊助商收入和轉播落地深度捆綁。一旦中國轉播懸空，受衝擊的是國際足聯體育營銷權的整體估值。央視應在談判桌上直接亮出這套「贊助商連帶損失模型」，讓國際足聯明白中國球迷貢獻了49.8%的全球數字觀賽時長，中國既是市場，更是它整個商業模型的最穩固的壓艙石。

此外，可以效仿2023年歐洲廣播聯盟的形式，由央視牽頭，把有出資能力的抖音、騰訊、咪咕、愛奇藝……拉進來，組成「中國轉播權採購聯合體」。用中國算法，教國際足聯算帳，讓它知道自己面對的不是一個買方，而是一片核心市場。國際足聯有「秘書長級別的高管」計畫近期訪華，是時候教教國際足聯算帳了。

世足彩蛋 2026美加墨世足

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