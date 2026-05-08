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世足賽／嫌FIFA門票太貴 連川普都不願花上千美元看比賽

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
世足賽門票票價太貴引起討論，就連美國總統川普都說不願意花這麼多錢去看。 法新社
世足賽門票票價太貴引起討論，就連美國總統川普都說不願意花這麼多錢去看。 法新社

國際足球總會（FIFA）最近因為票價過高而飽受壓力，美國總統川普在今天刊出的訪問中表示，世界盃足球賽美國隊第一場分組賽，他才不會花1000美元買門票去看。

川普在接受「紐約郵報」（The New York Post）採訪時說：「我之前不知道這個數字。」

身為億萬富豪的川普（Donald Trump）表示：「我當然想去現場看，但老實說，我也不會花這麼多錢。」

世界盃足球賽即將於6月開踢。美國國會議員及國際球迷團體對昂貴票價結構提出強烈批評；球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football SupportersEurope）更怒指這是「嚴重背叛」。

川普似關心低收入美國人負擔不起世足賽的門票；這群人是川普的重要選民。

他說：「如果紐約皇后區（Queens）、布魯克林（Brooklyn）民眾和所有川普的粉絲都沒辦法去看比賽，那我會感到失望，但你知道（美國主辦世足賽）這也是一個驚人的成就。」 他強調自己在第一任期內，為美國成功爭取到世界盃主辦權。

川普又道：「我希望我的粉絲們都能進場看比賽。」

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）與川普私交甚篤，他5日表示，美國法律允許球賽門票可高於定價轉售，FIFA遵守這項規定。

英凡提諾指出，在2026年世界盃，FIFA共收到超過5億份門票申購，相較之下，2018年與2022年兩屆合計不到5000萬份。

英凡提諾又說，階段分組比賽的門票有25％都低於300美元。

球迷團體則對今夏美國世足賽與2022年卡達（Qatar）主辦下的門票定價，做一對比。

2022年決賽時，最貴的門票面值1600美元，而今年則高達約1萬1000美元。

世足彩蛋 2026美加墨世足

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