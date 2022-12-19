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世足賽／史上最精采冠軍戰 阿根廷、法國寫賽史驚奇紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
昨晚阿根廷對上法國的世足冠軍戰，直到PK戰才分出勝負，由阿根廷以4：2勝出奪冠。 法新社
昨晚阿根廷對上法國的世足冠軍戰，直到PK戰才分出勝負，由阿根廷以4：2勝出奪冠。 法新社

昨晚阿根廷對上法國的世足冠軍戰，兩隊經延長賽後仍維持3：3平手局面，最後才在PK戰分出勝負，由阿根廷以4：2勝出奪冠，雙方你來我往的對決令球迷直呼精彩，而這場比賽也寫下許多驚奇紀錄。

冠軍戰阿根廷和法國共踢進6顆球，追平1930年、1938年、1966年、2018年並列賽史進球數第二多的決賽，世足決賽史上最高進球數則是1958年，巴西5：2擊敗瑞典。此外，這也是世足賽冠軍戰首次出現「單場6進球卻還是進入PK大戰」。

阿根廷球星梅西率先在比賽梅開二度，不過法國新星姆巴佩也不惶多讓，他在比賽結束前3分鐘靠著12碼罰球踢平比賽，同時寫下決賽最短時間（97秒）連續進球紀錄，更成為自1966年來首位於冠軍戰演出「帽子戲法」的球員。

世足戰報 卡達世足 阿根廷

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