世足賽／梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

卡達世界盃足球賽冠軍賽上演峰迴路轉的一戰，阿根廷2：0、3：2的領先，毀在姆巴佩（Kylian Mbappé）的「帽子戲法」，兩軍踢完正規加延長120分鐘還是3：3，進入PK決勝，阿根廷以4：2勝出，取得隊史第3座冠軍，也是相隔36年的一冠。

梅西（Lionel Messi）五度闖蕩世界盃足球賽，從還不滿19歲的年紀踢到如今35歲，在告別一戰終於率隊捧回大力神盃。

阿根廷是此役先握優勢的一方，第23分鐘梅西操刀12碼罰球得手，第36分鐘阿根廷發動快速反擊，傳導配合後迪馬里亞（Angel Di Maria）的射門破網，讓阿根廷得以帶著2：0領先進入中場。

法國上半場0射門，成為史上第一支在決賽上半場0射門的球隊，直到第68分鐘才出現本場第一次射門，第80分鐘姆巴佩負責12碼踢進，第81分鐘又是姆巴佩挺身而出，撞牆配合後刁鑽起腳，短短97秒讓戰局風雲變色。

兩軍以2：2進入延長賽，第108分鐘阿根廷在門前連續勁射，梅西補上關鍵一腳，攻進個人單場第2球，阿根廷嗨的時間很短暫，法國在第118分鐘再因手球獲得罰球機會，姆巴佩在高壓之下依然穩穩踢進，雙方再戰成3：3。

PK戰，兩隊都交由王牌負責打頭陣，姆巴佩、梅西雙雙進球扮演定心丸，從第2點開始出現分水嶺，法國柯曼（Kingsley Coman）的球被門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）擋下，第3點曹亞文尼（Aurelien Tchouaméni）則是射偏，直到第4點穆阿尼（Randal Kolo Muani）才終於踢進，阿根廷則是前4點罰進後底定戰局。

「高盧雄雞」衛冕失利，讓已經纏繞一甲子的世界盃衛冕魔咒繼續應驗，自1962年巴西二連霸後，接下來14支冠軍隊全數蟬聯失利。

梅西在此戰多項紀錄封神，他在世界盃的前11顆進球，分布在分組賽、16強賽、8強賽、4強賽，今天單場攻進2球，補上最後一塊拼圖，成為在所有階段都留下進球紀錄的史上第一人。

此外，梅西總計出賽26場，超過德國傳奇馬泰斯（Lothar Matthaus）的25場；在賽前累積出賽2194分鐘，也在冠軍賽進行進入第24分鐘之際，超越義大利馬爾蒂尼（Paolo Maldini）的2217分鐘，不管以場數或分鐘計算，梅西都單獨躍居世界盃出賽王第一位。

商品推薦