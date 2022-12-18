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世足賽／梅西、迪馬里亞破門！阿根廷上半場2：0領先法國

世足賽／冠軍戰梅西23分鐘罰球破網 寫多項狂紀錄

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世足賽／冠軍戰梅西23分鐘罰球破網 寫多項狂紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿根廷對決尋求法國，上半場第23分鐘阿根廷就獲得12碼罰球機會，梅西為阿根廷率先進球。 新華社
阿根廷對決尋求法國，上半場第23分鐘阿根廷就獲得12碼罰球機會，梅西為阿根廷率先進球。 新華社

卡達世足賽壓軸登場的冠軍戰，由「獅王」梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷對決尋求衛冕的法國，上半場第23分鐘阿根廷就獲得12碼罰球機會，他起腳將球掃進右下角球門，除為阿根廷率先進球，個人也寫下多個紀錄。

阿根廷隊史曾在1978年和1986年奪冠，今年尋求第3冠，焦點人物無疑是梅西；今天冠軍戰將是第5度參賽的「獅王」生涯最後一場世足賽，光是出賽第26場就超越德國傳奇馬泰斯（Lothar Matthaus），獨居史上第一；賽前他累積出賽2194分鐘，離義大利傳奇馬爾蒂尼（Paolo Maldini）史上最多的2217分鐘也只差23分鐘。

今天平世足賽史上最長出賽紀錄的23分鐘，梅西再寫新猷，他執行罰球，將球攻入門，這是他卡達世足賽第6顆進球，以1球之差超越冠軍戰法國的陣中球星（Kylian Mbappé），獨居進球榜首位，且今年在分組賽、16強賽、8強賽、4強賽和冠軍賽都進球，成為史上第一位在世界盃所有階段都留下進球紀錄的選手。

世界盃從1966年開始正式採計助攻數，梅西累積19顆進球參與，包括11顆進球、8次助攻，已與克洛澤（16進球、3助攻）、羅納度（Ronaldo，15進球、4助攻）、穆勒（Gerd Muller，14進球、5助攻）並列史上第一，冠軍賽再1顆進球或1次助攻，就能躍居單獨第一的位置。

世界盃從1966年開始正式採計助攻數，梅西賽前累積19顆進球參與，包括11顆進球、8次助攻，已與德國克洛澤（Miroslav Klose）的16進球、3助攻）、巴西羅納度（Ronaldo）的15進球、4助攻以及穆勒（Gerd Muller）的14進球、5助攻並列史上第一，今天上半場就破門，再度躍居史上單獨第一。

世足戰報 卡達世足

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