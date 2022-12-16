煮茶論戰／法先進球成關鍵 摩洛哥雖敗猶榮

法國和摩洛哥的四強戰，就各項數據表現是摩洛哥表現比較好，但法國和阿根廷狀況相似，都是打出「質量」，且開賽第五分鐘法國就先進球，之後就穩紮穩打。摩洛哥緊張搶攻中失誤多、穩定性受影響，不過能走到四強也已經不簡單了，雖敗猶榮。

現在趨勢是關鍵比賽中誰先進球，贏的機會就比較大，在這情況下誰都有壓力。法國兩個進球是有點運氣，但運氣後是有實力做為基礎，第七十八分鐘才換上場的穆阿尼，第七十九分鐘就進球，法國打進兩個球後就大勢底定。

摩洛哥成為第一支晉級四強的非洲球隊，陣中很多球員在五大聯賽踢球是關鍵，才會進步那麼快，加上凶悍打法和優異身體素質，許多球隊要用技術來打未必能奪勝；摩洛哥選手的鬥志和拚勁也值得學習，但幾次機會都沒好好把握，這就是經驗上的問題。

摩洛哥大部分都掌握控球權，幾次射門都到法國大門口，機會很好，但差臨門一腳，這就是和壓力和穩定性有關，與國際賽經驗也有關聯。

法國有先進球的基礎，不用急，可以長傳拖時間，法國長傳四十九次就多於摩洛哥的卅五次；先失球的摩洛哥積極搶攻，但五次射門都被封殺，禁區十八次被破壞，也有十八次被攔截，還有廿一次被搶斷，進攻都被法國嚴密防守瓦解。

這是法國在卡達世足賽第一場沒有失球，之前每場都有被進球，代表防守還不是很穩定，這點在冠軍戰碰阿根廷可能會成影響戰局的關鍵。（作者為中華足協副理事長、台體大教授）

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