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世足賽／法國闖冠軍戰誓破魔咒 挑戰衛冕差最後一步

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
法國赫南德茲（前右）凌空射門，摩洛哥門將博努根本無法擋。（新華社）
法國赫南德茲（前右）凌空射門，摩洛哥門將博努根本無法擋。（新華社）

卡達世足賽四強賽昨天落幕，衛冕軍法國在出戰本屆最大黑馬摩洛哥比賽中，開賽第五分鐘就由赫南德茲率先破門，加上第七十九分鐘穆阿尼在門前接獲姆巴佩助攻後起腳射門進球，終場法國就以二比○擊敗摩洛哥，接下來將與阿根廷爭奪冠軍。

將挑戰世足賽史上第三支連霸球隊的法國，昨天四強賽面對肩負起整個阿拉伯地區期待的摩洛哥，原先被認為將會是一場矛與盾的激戰。不過法國在格里茲曼領軍下不斷撕裂摩洛哥防線，開賽五分鐘就取得領先，最終也以兩球差距勝出，距離衛冕只差最後一步。

「連續兩屆都能踢進決賽，真的是令人難以置信。」昨天為法國踢進首顆進球，也是個人國際賽生涯第二顆進球的赫南德茲說：「這場比賽我們踢得很好，並且再度踢進到決賽，剩下的一場比賽我們肯定會全力取勝。」

卡達世界盃足球賽，法國昨以二比○擊敗摩洛哥，確定與阿根廷在台北時間十八日晚上十一點爭霸。（歐新社）
卡達世界盃足球賽，法國昨以二比○擊敗摩洛哥，確定與阿根廷在台北時間十八日晚上十一點爭霸。（歐新社）

法國接下來冠軍賽的對手將是梅西領軍的阿根廷，這將是兩隊隊史第四度在世足賽交手，但卻是首度在冠軍賽碰頭，如何降低兩位金靴獎領先者法國姆巴佩與阿根廷梅西的威力，也將成為雙方防守重點。

在四強賽獲選為單場最佳球員的法國中場格里茲曼就表示，「任何一支球隊擁有梅西都會讓狀況變得截然不同，我們幾乎看了他們本屆賽事的所有比賽。我們很清楚他們是一支多難對付的球隊，也知道他們狀況極佳，不僅僅是梅西，他身邊還有一群強大的球員。」

至於四強輸球的摩洛哥，則將在季軍戰遭遇上屆亞軍克羅埃西亞，儘管無緣爭冠，但總教練雷格拉吉也直言，球隊已經在世足賽取得巨大成就，「大家都感受到國人為我們感到驕傲，甚至說全世界都為摩洛哥感到驕傲，因為我們展現了渴望、努力，並且勤奮的在場上踢球。」

世足戰報 卡達世足 赫南德茲 梅西 姆巴佩

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