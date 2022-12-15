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世足賽鄉／疑冷氣害法多名球員掛病號 拉比奧可望決賽歸隊

中央社／ 卡達豪爾14日綜合外電報導
法國球員拉比奧(前)疑以流感。 法新社
法國球員拉比奧(前)疑以流感。 法新社

法國今天在卡達世界盃4強戰中以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足決賽。法國總教練德尚透露，隊上已有數名球員出現類流感症狀，中場主力球員拉比奧可望能在冠軍賽時歸隊。

法新社報導，法國隊中場球員拉比奧（Adrien Rabiot）和後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）都缺席對戰摩洛哥的4強賽，但烏帕梅卡諾被列入替補球員名單。

法國總教練德尚（Didier Deschamps）表示：「烏帕梅卡諾人在場邊，但他的健康狀況並非100%。他有好幾天因為發燒很難受，不過昨晚仍參與訓練。」

德尚還說：「拉比奧生病了，所以我們讓他留在旅館，因為我們不想冒任何風險，目前距離決賽還有4天，他應該能在週日冠軍賽中上陣。」

德尚表示：「柯曼（Kingsley Coman）在最近一次比賽中雖然有上場，但他今天下午身體也不太舒服，健康狀況也不是100%。」他並暗示卡達無所不在的空調是導致部分球員生病的主因。

儘管如此，在率領法國隊戰勝摩洛哥隊挺進決賽後，德尚坦言感到「無比地自豪」，並稱法國隊將努力找到對抗阿根廷隊巨星梅西（Lionel Messi）的方法。

德尚說：「自比賽開始以來，梅西表現一直都相當亮眼。和4年前的狀況有點不同，當時他踢中場，而現在他踢前鋒2號位或只在前鋒身後。」

繼巴西隊在1958年和1962年2度奪冠後，法國隊目標成為60年來第一支連2屆蟬聯世界盃冠軍的球隊

法國將於台灣時間18日晚間11時冠軍賽出戰阿根廷，而摩洛哥將於17日晚間11時與克羅埃西亞踢季軍賽。

世足戰報 卡達世足

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