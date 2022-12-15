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世足賽／法國贏球關鍵 球評：格里茲曼為攻守重要核心

中央社／ 台北15日電
前鋒格里茲曼是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度，是法國此戰贏球的無名英雄。 美聯社
前鋒格里茲曼是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度，是法國此戰贏球的無名英雄。 美聯社

法國今天在卡達世界盃足球賽4強賽以2比0擊敗摩洛哥，闖進決賽，球評呂桂花表示，前鋒格里茲曼是攻擊、守備重要核心人物，在攻守轉換時也能拖慢對手進攻速度。

阿根廷在卡達世界盃足球賽4強賽擊退「格子軍團」克羅埃西亞，率先挺進決賽，另一張決賽門票由法國、摩洛哥爭奪，法國開賽5分鐘就靠著耶南德茲（Theo Hernandez）率先破門，下半場穆阿尼（RandalKolo Muani）再踢進1球，最終以2比0勝出。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，觀察法國此役退防時，前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）吉魯（Olivier Giroud）會留在前線，而格里茲曼（Antoine Griezmann）則退至中場守備，變相壓縮中場和後衛線之間的距離，讓法國中路守備更加牢固。

「摩洛哥有滿多搶到球的反擊，其實做得滿不錯，但很可惜在攻守轉換瞬間，都被格里茲曼拖慢速度。」呂桂花表示，格里茲曼雖然沒搶到球，但很快站到發動攻擊球員的前方，藉此為隊友爭取時間回防，因此格里茲曼是此役法國攻擊、守備重要核心人物。

呂桂花表示，摩洛哥主要靠右路哈基米（Hakim Ziyech）快速盤帶，但法國隊透過針對性防守，派出3人守備，讓對方常常無法有效突破和傳中，同時透過防守稍微回撤，吸引對方向前攻擊，為鋒線製造更多空間，並得以發揮速度優勢。

法國將於18日晚間11時與阿根廷爭冠，呂桂花表示，阿根廷能否奪冠，梅西（Lionel Messi）表現將是關鍵，梅西不僅能得分，還能盤帶並做球給隊友射門，而法國則擁有能攻能守的格里茲曼，以及姆巴佩的速度、吉魯的破壞力，相對攻守戰力較為全面。

世足戰報 卡達世足

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