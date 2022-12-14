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世足賽／阿根廷晉決賽 球評：為梅西而戰氛圍強烈

中央社／ 台北14日電
球評陳貴人說，阿根廷無論是態度或防守都比前幾場更積極，想要幫助梅西拿下冠軍的氛圍強烈。 路透社
球評陳貴人說，阿根廷無論是態度或防守都比前幾場更積極，想要幫助梅西拿下冠軍的氛圍強烈。 路透社

阿根廷今天在卡達世界盃4強賽以3比0輕取「格子軍團」克羅埃西亞，闖進決賽，球評陳貴人說，阿根廷無論是態度或防守都比前幾場更積極，想要幫助梅西拿下冠軍的氛圍強烈。

阿根廷今天在2022卡達世界盃4強賽出戰上屆亞軍克羅埃西亞，擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，基本上兩隊陣型不變，但克羅埃西亞不同於前幾場比賽，今天一開始就採取高位逼搶策略，展現求勝企圖心，但相對後防空間也變得較大。

陳貴人指出，阿根廷此役展現速度，22歲前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）還讓克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）領到黃牌。

阿根廷獲得12碼球機會後，由前鋒梅西（LionelMessi）操刀，第34分鐘率先破網，而艾瓦雷茲5分鐘後又破門，取得2比0領先。

克羅埃西亞落後2球後，陳貴人指出，迫使已無退路的克國換下防守組、改派進攻組球員上陣，也讓阿根廷後來再度出現射門機會。

梅西下半場在中場附近持球從右路推進，帶到禁區，助攻艾瓦雷茲破門，阿根廷最終以3比0收下決賽門票。

陳貴人認為，梅西很會抓防守者重心轉移、進而帶球過人，主要以經驗取勝，而以梅西35歲的年紀，還能從中場帶球至禁區，再將球傳給隊友，「真的是不簡單」 。

陳貴人表示，阿根廷晉級4強，全隊展現的態度和防守都比過去幾場比賽更積極、到位，由於這將是梅西最後一屆參加世界盃，全隊挺老將梅西氛圍相當強烈，希望能在今年為梅西拿下冠軍金盃「大力神盃」。

世足戰報 卡達世足

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