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世足賽／賽後擁梅西激動落淚 阿根廷教頭：有他是球隊榮幸

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷教頭卡帕尼（左）與隊長梅西（右）。 美聯社
阿根廷教頭卡帕尼（左）與隊長梅西（右）。 美聯社

阿根廷今天在4強賽中以3:0擊敗上屆亞軍克羅埃西亞，拿到第一張冠軍賽門票，在確定贏球為那刻阿根廷教頭卡帕尼（Lionel Scaloni）難掩激動，抱著當家主帥梅西（Lionel Messi）就落下男兒淚，也在賽後訪問直誇梅西是「最強球員」。

卡帕尼賽後訪問時情緒仍是相當激動，一時無法平靜下來，對於這次有機會挑戰金盃的心情，他表示真的很難以形容，認為這是身為阿根廷人一直以來的夢想，「我們在創造歷史，現在還差最後一步，享受此刻的同時，也要思考如何面對接下來的挑戰」。

卡帕尼從2018開始在阿根廷國家隊執教，與梅西共事多年，今年也是梅西在世界盃的「最後一舞」，阿根廷對冠軍格外渴望，對於昨天梅西的好表現，卡帕尼讚譽有加，並直呼他是世界最棒的球員之一，認為他每次上場都是場上隊友的動力之一，擁有他是球隊的榮幸。

這位教頭在四強前就展現自己的「真性情」，受訪時他看到阿根廷球迷在雨中奮力替球隊，就紅了眼框，認為有很多球迷做出不少犧牲來到卡達為球隊加油，有些人在工作之餘仍不忘支持。「他們讓我很激動，球隊為人民而戰。」

世足戰報 卡達世足

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