世足賽／嘆「那顆罰球改變比賽」 克國教頭說魔笛還不會退隊

世界盃4強火熱開戰，克羅埃西亞今天以0:3不敵阿根廷，無緣冠軍戰，賽後克國教頭達利奇（Zlatko Dalic）認為失掉的第一球12碼讓阿根廷太容易得分，並且在被對手進第二球時，就已經去勢已定。

上半場第32分鐘時，克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）在禁區內犯規，裁判給出一張黃牌並給阿根廷一顆12碼罰球，阿根廷也把握機會，由梅西（Lionel Messi）操刀進球，先馳得點。

賽後達利奇認為，開局球隊狀況都還不錯，但沒有控球，然後就失掉第一球。他表示在罰球前克羅埃西亞應該有一個角球，不過裁判沒有給，之後失掉的12碼罰球，「太便宜也太容易了」。而後的反擊雖然握有球權，但始終沒有創造機會。

雖然克國輸球不過也帶來好消息，當家37歲中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）原本傳出將在這屆世界盃後褪下國家隊戰袍，不過達利奇在本場賽後表示，莫德里奇有望踢到2024年的歐國盃，自己執教的合約在那時結束，不會提前辭職，。

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