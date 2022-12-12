世足賽／摩洛哥前鋒八強戰致勝頭錘 高度打破C羅紀錄

恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）的頭錘讓摩洛哥擊敗葡萄牙，成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊，他關鍵一擊的頭錘，離地高度超越C羅寫下的紀錄。

葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）對球的落點判斷錯誤，讓恩-納斯里的頭錘將勝利帶走。

恩-納斯里這記頭錘，是在離地2.78公尺高空所發動的。

過去這個紀錄是由「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）所保持，他是在效力於義甲名門尤文圖斯（Juventus）時，在一場對桑普多利亞（Sampdoria）的比賽中，在離地2.5公尺處發動頭錘攻門破網。

恩-納斯里說：「我們很高興，這場勝利讓我們很開心。」

「我要謝謝球迷和隊友。上屆2018俄羅斯世界盃我們無法參加，我告訴隊友，將來我們一定會踢贏西班牙、葡萄牙。」

這個賽季，恩-納斯里的表現並不突出，但這次世界盃他已經攻進兩球，最近一次攻門得手，對摩洛哥的歷史十分重要。

讓人感覺諷刺的是，恩-納斯里刷新紀錄的時候，舊的紀錄保持人C羅代表的葡萄牙，正好是摩洛哥的對手。

那場比賽，葡萄牙總教練桑托斯（FernandoSantos）讓在對瑞士的16強戰中，獨進3球上演「帽子戲法」的拉莫斯（Goncalo Ramos）先發，C羅則是連兩戰從板凳出發，並在比賽第51分鐘，葡萄牙0比1落後時替補上場。

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