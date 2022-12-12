煮茶論戰／葡萄牙、英格蘭出局 「跌破眼鏡」

卡達世足賽最後四強全部出線，除了巴西落馬，昨天葡萄牙和英格蘭也出局，兩場比賽都算「跌破眼鏡」。葡萄牙和英格蘭的整體質量都比對手好，但「贏了局勢輸了球」，代表要打出高效率的球才有獲勝機會，摩洛哥就示範了「抓住機會的球隊才可以走更遠」。

就葡萄牙和摩洛哥的比賽來說，數據上從控球率、傳球次數、角球到射門數都是葡萄牙較佳，傳球失誤也比摩洛哥少，但控球率連三成都不到的摩洛哥複製前一場贏西班牙的模式，憑藉頑強鬥志和堅忍防守，加上門將博努表現亮眼，兩場都沒失球，成為世足賽有史以來最大黑馬之一。

葡萄牙球員沒有謹慎的感覺，可能是前一場大勝，讓團隊產生「沒有Ｃ羅納度也可以贏球」的錯覺。Ｃ羅這場再當替補，對他是很殘酷的過程；拉莫斯近況好，前一場球演出「帽子戲法」，但摩洛哥已經把拉莫斯研究徹底，不讓他有搶點和拿球的空間，如此怎麼可能連兩場比賽都神？密集防守一定要有一個指揮官，葡萄牙只有Ｃ羅有這能力，但他上場後也沒太多機會，足球是團隊，Ｃ羅這次狀況讓葡萄牙凝聚力受到影響。

法國和英格蘭都處於顛峰，這場可以說是提前開打的決賽，兩隊都有具備拿大力神盃的實力；法國這場打得也不算精采，沒有達到應有的水準，贏的有點僥倖。

最初預測不是平手就是差一球，法國會贏，是沒有錯，但內容看起來，法國沒有英格蘭的好。姆巴佩是很好的球員，但英格蘭已經看出來，這場壓制住姆巴佩，讓他沒太突出表現，但卻疏忽了吉魯，加上英格蘭中場保護比較不足，打起來缺乏效率，包含凱恩第二次點球沒進、失去追平機會，是最遺憾的一點。（作者為中華足協副理事長、台體大教授）

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