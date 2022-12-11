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世足賽／梅西與莫德里奇 生涯最後一次世界盃對決

中央社／ 台北11日電
梅西(左)與莫德里奇。 美聯社、路透
梅西(左)與莫德里奇。 美聯社、路透

阿根廷將在卡達世界盃4強賽出戰克羅埃西亞，球評方靖仁今天表示，關鍵還是在於梅西、「魔笛」莫德里奇的發揮，且對於這2名球員而言，可能都是生涯最後一次參加世界盃。

2022卡達世界盃足球賽4強賽將在12月14日凌晨3時開踢，阿根廷將與克羅埃西亞爭奪決賽門票，而衛冕軍法國將在15日凌晨3時與本屆最大「黑馬」摩洛哥展開對決。

擔任球評的前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，阿根廷與克羅埃西亞比賽預期將是「五五波」，關鍵仍是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、克羅埃西亞中場大將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）的發揮。

方靖仁指出，梅西在前一場與荷蘭的比賽「1傳1射」，而莫德里奇是克羅埃西亞在8強賽能與巴西鏖戰至延長賽的關鍵，「後場持控球，比賽節奏都是莫德里奇在控制」。

梅西今年已經35歲，莫德里奇也邁入37歲，方靖仁認為，對於2名球員而言，今年世界盃可能是生涯最後一屆，雙方隊友都會希望全力為他們一搏。

不過，阿根廷8強賽PK大戰擊敗荷蘭，兩隊球員合計領到18張黃牌，梅西和門將馬蒂內茲（EmilianoMartinez）賽後都曾抨擊裁判，方靖仁表示，還須觀察國際足球總會（FIFA）後續是否會進行判罰。

另一場4強賽法國與摩洛哥之戰，方靖仁表示，儘管法國8強賽擊敗英格蘭，但英格蘭表現更佳，只是欠缺臨門一腳，且法國從小組賽至今5場比賽中，首次控球率低於對手，法國還需在4強賽前修正前一場問題。

對於摩洛哥成為首支晉級世界盃4強的非洲隊伍，方靖仁指出，摩洛哥展現的團隊拚戰精神是其最大武器，「摩洛哥走到4強，已經是超乎預期，對摩洛哥而言，就是放手一搏，法國遇到摩洛哥可能不好踢」。

不過，方靖仁認為，法國整體戰力仍占優勢，且攻擊節奏比葡萄牙更快，對採取密集防守的摩洛哥將是一大挑戰，摩洛哥補位速度能否跟上，以及8強賽因傷提前退場的隊長塞斯（Romain Saiss）能否趕得及在4強賽歸隊，可能都將成為關鍵。

世足戰報 卡達世足

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