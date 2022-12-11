世足賽／四強賽法國卯上摩洛哥 矛盾之爭精彩可期

中央社／ 杜哈11日綜合外電報導
法國進軍四強。 新華社
法國進軍四強。 新華社

2022卡達世界盃足球賽4強全部出爐，至今5場比賽攻進11球的法國，將與5戰只因烏龍球丟掉1球的摩洛哥正面對決，兩隊料將掀起一場精彩的「矛盾之爭」。

這次世界盃開踢前，許多人認為，深受傷兵問題困擾的法國，可能無法走得太遠。

少了本澤馬（Karim Benzema）、博格巴（PaulPogba）、坎特（N'Golo Kante）、金彭貝（PresnelKimpembe）、麥尼安（Mike Maignan）、恩昆庫（Christopher Nkunku）等一票猛將，法國似乎前途一片黯淡。

但在姆巴佩（Kylian Mbappe）與吉魯（OlivierGiroud）聯手帶領下，法國小組賽階段以2勝1和、積分6分站上D組龍頭的位置，晉級淘汰賽階段後，又接連擊敗波蘭、英格蘭，重新燃起或許可以衛冕成功的希望。

法國在國家隊層級上曾是世界一霸，現在的目標，瞄準的是隊史第3座世界盃冠軍，若能成真將使他們躋身常勝軍強隊之林。

過去在世界盃奪冠次數最多的是巴西，他們曾5度拿下冠軍，義大利與德國都曾4次奪冠並列第2。1998年、2018年兩度奪冠的法國，與阿根廷、烏拉圭並列奪冠次數第4多的球隊。

若這次法國若能達成2連霸，將是隊史第3次拿下世界盃冠軍，也可以獨占奪冠次數第4的位置。

法國這次在小組賽階段攻進6球，淘汰賽首戰對波蘭踢進3球，8強對英格蘭也進了2球，火力充沛可見一斑。

法國4強賽將在台灣時間14日，對上這次世界盃最大的黑馬摩洛哥。

摩洛哥在小組賽階段就展現堅強的防守能力，3場小組賽只丟1球，戰績2勝1負排名F組第一。

晉級到淘汰賽後，摩洛哥對上「無敵艦隊」西班牙仍力保不失分，連PK大戰都沒讓對手攻進任何一球，8強戰對上葡萄牙，摩洛哥銅牆鐵壁的防守，讓對手完全無法進球。

他們是第1支在世界盃踢進4強的非洲球隊，摩洛哥在本屆比賽踢到現在，5場比賽只丟1球，且還是自己弄進球門的烏龍球，其固若金湯的防守能力不容小覷。

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／摩洛哥寫非洲歷史 門將：激勵下一代能創造奇蹟

世足賽／法國爭冠不能再輸非洲 吉魯威脅姆巴佩金靴獎

世足賽／上次2連霸是60年前巴西 法國想圓夢先贏摩洛哥

世足賽／遺珠成英雄！ 吉魯推進法國進球王紀錄

相關新聞

世足賽／非洲第一隊…摩洛哥殺進4強 送C羅、葡萄牙回家

摩洛哥的黑馬之旅持續挺進，今天以1：0淘汰葡萄牙，殺進卡達世界盃足球賽4強，成為史上第一支晉級4強的非洲球隊；替補上場的...

世足賽／英格蘭進球王凱恩12碼失手 法國挺進4強

英格蘭隊史進球王凱恩今天在第2次12碼罰球踢出沖天炮，讓衛冕軍法國在世界盃足球賽8強戰以2比1勝出，拿到最後一張4強賽門...

世足賽／教頭雷格拉吉：摩洛哥是「本屆世界盃洛基」

摩洛哥昨天擊敗葡萄牙贏得驚人的勝利，並成為史上第一支晉級世界盃4強的非洲球隊，總教練雷格拉吉（Walid Regragu...

世足賽／梅西與莫德里奇 生涯最後一次世界盃對決

阿根廷將在卡達世界盃4強賽出戰克羅埃西亞，球評方靖仁今天表示，關鍵還是在於梅西、「魔笛」莫德里奇的發揮，且對於這2名球員...

世足賽／阿根廷世界盃遇克羅埃西亞 梅西與莫德里奇老將對決

阿根廷將在2022卡達世界盃足球賽4強對上克羅埃西亞，此役將是35歲的梅西和37歲的莫德里奇兩名老將展現意志力和奪冠企圖...

世足賽／真正死亡之組…四強有兩隊都來自F組

卡達世界盃足球賽四強今天全數定案，其中克羅埃西亞、摩洛哥都來自F組，而且兩隊晉升之路也擊敗不少強敵，跟籤運無關，就結果來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。