快訊

周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／葡萄牙不爽裁判國籍安排 佩佩：我看冠軍是阿根廷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
葡萄牙39歲老將佩佩。 新華社
葡萄牙39歲老將佩佩。 新華社

葡萄牙今天以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世足賽8強，選手賽後有激烈控訴，39歲老將佩佩（Pepe）不滿阿根廷籍裁判泰羅（Facundo Tello），他的話中帶話，「我看阿根廷會是冠軍吧！有5個阿根廷裁判，還能說什麼？」

葡萄牙成為摩洛哥黑馬之旅之下的最新苦主，上半場攻勢遲遲未進入狀況，讓摩洛哥率先攻破球門，下半場換上「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），也挽不回這1球落後。

佩佩賽後批評此役的裁判安排，「昨天才剛有阿根廷、梅西（Lionel Messi）的發言，今天就派出阿根廷裁判，我覺得這無法接受。」他指稱摩洛哥下半場不停犯規阻擋攻勢，還有各種拖時間，裁判沒給黃牌，還只給8分鐘補時。

佩佩稱摩洛哥幸運攻進1球，但他為葡萄牙隊友感到驕傲，「我們絕對有能力贏得世界盃，但這場比賽只感覺到裁判的傲慢，我看阿根廷會是冠軍，因為裡面有5個阿根廷裁判，我還能說什麼呢？就等著看吧！」

隊友費南德茲（Bruno Fernandes）也有不解，「阿根廷還留在籤表上，卻有阿根廷的裁判，這根本莫名其妙。」對於輸掉此戰，他直言難過、震驚，「因為我們明明可以走得更遠。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／非洲第一隊…摩洛哥殺進4強 送C羅、葡萄牙回家

世足賽／阿根廷進四強受惠 梅西出賽數將成史上第一

世足賽／阿根廷晉4強狂喜 梅西：馬拉度納在天上看我們

世足賽／名字都有Lionel 阿根廷教練卡洛尼與梅西相知相惜

相關新聞

世足賽／英格蘭進球王凱恩12碼失手 法國挺進4強

英格蘭隊史進球王凱恩今天在第2次12碼罰球踢出沖天炮，讓衛冕軍法國在世界盃足球賽8強戰以2比1勝出，拿到最後一張4強賽門...

世足賽／非洲第一隊…摩洛哥殺進4強 送C羅、葡萄牙回家

摩洛哥的黑馬之旅持續挺進，今天以1：0淘汰葡萄牙，殺進卡達世界盃足球賽4強，成為史上第一支晉級4強的非洲球隊；替補上場的...

世足賽／C羅生涯終戰替補輸球哭了 葡萄牙主帥：不後悔

葡萄牙今天以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世足賽8強，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）橫跨5屆的世界盃生...

世足賽／葡萄牙不爽裁判國籍安排 佩佩：我看冠軍是阿根廷

葡萄牙今天以0：1不敵摩洛哥，止步卡達世足賽8強，選手賽後有激烈控訴，39歲老將佩佩（Pepe）不滿阿根廷籍裁判泰羅（F...

世足賽／為帶快樂給人民 恩納斯里率摩洛哥隊不斷寫下歷史

摩洛哥隊史相隔36年後，再度重返世界盃16強。陣中王牌前鋒恩納斯里曾透露，他們的目標是把快樂帶給所有摩洛哥人民，如今他們...

世足賽／森巴軍團不敵PK王 瓦科維奇本屆擋掉4球史上第3人

巴西未能在正規加延長的一百廿分鐘內贏球，下場就是在ＰＫ大戰被克羅埃西亞撂倒，以二比四遭到淘汰、止步卡達世足賽八強，奪冠呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。