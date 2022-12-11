世足賽／非洲第一隊…摩洛哥殺進4強 送C羅、葡萄牙回家

摩洛哥的黑馬之旅持續挺進，今天以1：0淘汰葡萄牙，殺進卡達世界盃足球賽4強，成為史上第一支晉級4強的非洲球隊；替補上場的葡萄牙看板球星C羅納度（Cristiano Ronaldo），沒能拿到英雄歸來的劇本，未能挽救敗局，世界盃「最後一舞」在這裡止步。

摩洛哥一路靠防守戰突圍，此役維持控球率遠低於對手的特色，但發動攻勢較先前賽事凌厲，第42分鐘一次高吊傳中送到門前，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）出擊卻未拿到球，讓恩納斯里（Youssef En-Nesyri）以頭錘破門，將壓力丟給葡萄牙。

摩洛哥恩納斯里（中）以頭錘破門。 新華社

葡萄牙率先失球，連兩場未排進先發的C羅，在半場0：1落後的情況下，第51分鐘被換上場，寄望成為葡萄牙救星，雖然一上場就喊聲激勵隊友士氣，卻未為戰局掀起波瀾。

戰局一度在傷停補時階段、第93分鐘出現變數，切迪拉（Walid Cheddira）因2黃牌變1紅牌退場，讓摩洛哥必須以10打11力保1球領先，葡萄牙在人數優勢之下依然未能進球。

葡萄牙看板球星C羅納度，世界盃「最後一舞」止步。 美聯社

C羅生涯共在世界盃會內賽踢進8球，全數出現在分組賽階段，此役未進球後，37歲的他在淘汰賽留下不太體面的生涯0進球紀錄，遺憾走下賽場，經過選手通道時已經忍不住淚水。

摩洛哥的驚奇故事未完待續，挺進4強寫下非洲球隊新猷，接下來將與最後一場8強賽英格蘭、法國之間的勝方爭奪冠軍賽門票。

【中央社台北11日電】

本屆世足賽最大黑馬摩洛哥的驚奇之旅還沒走到終點，他們今天靠著前鋒恩納斯里在第42分鐘門前頭錘成功破門，最終以1比0擊敗葡萄牙，隊史首度挺進4強。

2022卡達世界盃今天進行8強熱戰，由非洲黑馬摩洛哥碰上近況正夯的葡萄牙，誰都想不到，率先進球的一方竟是以防守能力著稱的摩洛哥。

包括今天比賽在內，摩洛哥在最近的9場比賽從未讓對手進球，唯一失球紀錄是在小組賽面對加拿大，後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）的烏龍球。

今天在第42分鐘，摩洛哥後衛安拉（Yahia AttiyatAllah）從左路吊中，葡萄牙門將柯斯塔（DiogoCosta）試圖出擊解危，卻對球的落點判斷錯誤。

恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前跳得老高，早先一步攔截頭錘攻門，球在落地後反彈進入球門，攻進他在本屆世界盃的第2球，同時也是隊史在世界盃8強賽的首次進球。

事實上，摩洛哥上一次踢進世界盃淘汰賽已是1986年，他們也是近12年來首支晉級8強的非洲球隊。現在不僅持續改寫歷史，將最佳參賽成績推進至4強，同時也成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。

今天持續以替補出發的葡萄牙超級球星C羅（Cristiano Ronaldo），在球隊陷入落後之下，下半場提前在第51分鐘上陣，可惜仍無法挽救頹勢，助球隊攻破摩洛哥的大門，最後以0比1吞敗出局。

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