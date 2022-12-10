世足賽／阿根廷門將PK擋2球成功臣 轟西班牙籍裁判有私心

阿根廷今天在世足8強賽踢贏荷蘭，最後PK大戰擋下2球的門將馬蒂內茲堪稱一大功臣。馬蒂內茲表示，「熱情與決心」促使阿根廷闖進4強，很高興能為經濟困境下的祖國帶來歡樂。

法新社報導，阿根廷今天在2022年卡達世界盃足球賽8強賽對上荷蘭，兩隊在正規時間結束時以2比2平手，延長賽期間仍僵持不下，最終以PK大戰決生死。

阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martínez）在PK大戰中，一連擋下2球荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終以4比3獲勝。

馬蒂內茲說：「我們之所以能進入4強，是因為我們有熱情和決心。我們的心情和大家一樣興奮。」

門神馬蒂內茲在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿根廷4比3險勝。 新華社

他還說：「贏球後最先感受到的是情感，我是為了4500萬人而贏。阿根廷因經濟問題過得並不好，這時替人們帶來歡樂是最令人滿足的事。」

他也批評西班牙裁判馬杜（Antonio Mateu Lahoz）「荒唐又傲慢」，「跟他講話時，他的回應都很糟糕，他給荷蘭10分鐘（傷停補時），還把自由球都給了荷蘭。因為西班牙被淘汰了，他希望我們也被淘汰」。

西班牙6日在16強賽敗給摩洛哥，爆冷出局。

阿根廷4強賽的對手是克羅埃西亞，兩隊將於台灣時間14日凌晨3時交鋒。

商品推薦