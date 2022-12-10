世足賽／內馬爾排PK第5點因抗壓 克教頭：我會往前排

巴西在世足賽8強敗在「PK之王」克羅埃西亞腳下，當家球星內馬爾（Neymar）操刀第5點還沒上場就確定輸球，總教練蒂特（Tite）的排點當然引起熱議，就連克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）都不給面子，「如果是我，會把內馬爾的順序提前。」

兩軍昨天以0：0進入延長賽，巴西靠內馬爾成為先進球一方，卻在終場前遭到佩特科維奇（Bruno Petkovic）進球逼平，1：1進入PK決勝。

馬奇紐斯的球中柱而出，巴西因此輸掉比賽。 美聯社

克羅埃西亞前4點都穩穩罰進，巴西的命運則在第1點就變得艱險，羅德里戈（Rodrygo）的球被克國門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲出，巴西接續2點進球，第4點交給馬奇紐斯（Marquinhos）操刀，進球續命、不進打包，瓦科維奇並未賭對方向，但馬奇紐斯的球中柱而出。

蒂特賽後證實內馬爾將負責第5點，他解釋思維，「那是決定性的1點，要承擔更大壓力，準備得最充足的選手將負責第5點。」他認為巴西的失敗不是因為排點，「唯一的失策，是我們沒在比賽時間內比對手多進1顆球。」

巴西倒在PK戰球員哭慘了。 美聯社

達利奇賽後也被問到巴西將內馬爾放在第5點一事，他回應若自己是巴西教頭，他會詢問內馬爾更早一點上場。

克羅埃西亞靠PK淘汰巴西，達利奇意氣風發，賽後自豪「我們淘汰了奪冠呼聲最高的球隊」，他表示，「一旦拚到PK，我知道我們贏球機率很高，我們一向都能透過PK贏球。」

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