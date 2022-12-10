聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／內馬爾排PK第5點因抗壓 克教頭：我會往前排

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巴西在世足賽8強敗在「PK之王」克羅埃西亞腳下，還沒輪到內馬爾罰踢就輸球。 美聯社
巴西在世足賽8強敗在「PK之王」克羅埃西亞腳下，還沒輪到內馬爾罰踢就輸球。 美聯社

巴西在世足賽8強敗在「PK之王」克羅埃西亞腳下，當家球星內馬爾（Neymar）操刀第5點還沒上場就確定輸球，總教練蒂特（Tite）的排點當然引起熱議，就連克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）都不給面子，「如果是我，會把內馬爾的順序提前。」

兩軍昨天以0：0進入延長賽，巴西靠內馬爾成為先進球一方，卻在終場前遭到佩特科維奇（Bruno Petkovic）進球逼平，1：1進入PK決勝。

馬奇紐斯的球中柱而出，巴西因此輸掉比賽。 美聯社
馬奇紐斯的球中柱而出，巴西因此輸掉比賽。 美聯社

克羅埃西亞前4點都穩穩罰進，巴西的命運則在第1點就變得艱險，羅德里戈（Rodrygo）的球被克國門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲出，巴西接續2點進球，第4點交給馬奇紐斯（Marquinhos）操刀，進球續命、不進打包，瓦科維奇並未賭對方向，但馬奇紐斯的球中柱而出。

蒂特賽後證實內馬爾將負責第5點，他解釋思維，「那是決定性的1點，要承擔更大壓力，準備得最充足的選手將負責第5點。」他認為巴西的失敗不是因為排點，「唯一的失策，是我們沒在比賽時間內比對手多進1顆球。」

巴西倒在PK戰球員哭慘了。 美聯社
巴西倒在PK戰球員哭慘了。 美聯社

達利奇賽後也被問到巴西將內馬爾放在第5點一事，他回應若自己是巴西教頭，他會詢問內馬爾更早一點上場。

克羅埃西亞靠PK淘汰巴西，達利奇意氣風發，賽後自豪「我們淘汰了奪冠呼聲最高的球隊」，他表示，「一旦拚到PK，我知道我們贏球機率很高，我們一向都能透過PK贏球。」

世足戰報 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／給不了是否再戰的保證 內馬爾：這一敗像惡夢

世足瞭望／克羅埃西亞掌握中場優勢 又拖巴西進PK大戰宰殺

世足賽／內馬爾平紀錄卻成悲情英雄 克國保PK不敗金身

世足賽／PK大戰不敵克羅埃西亞 冠軍熱門巴西爆冷出局

相關新聞

世足賽／稱英格蘭沒太多弱點 法國嚴防快速反擊與自由球

卡達世足賽八強賽明天凌晨將上演英格蘭與法國雙強之爭，這場比賽也被認為會是一場激烈的進攻大戰，而法國總教練德尚在昨天受訪時...

世足賽／雙手放耳旁慶祝 梅西直言不滿荷蘭教頭言論

阿根廷、荷蘭在世足賽八強賽踢得火爆，全場發出18張黃牌可見一二，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）更是直接走到荷...

世足賽／阿荷戰18張黃牌破紀錄 梅西批裁判不適任要FIFA重看

阿根廷、荷蘭在卡達世界盃足球賽八強戰踢出火藥味，主審狂發牌，球員吃下16張黃牌，阿根廷教練團也吃了2張，全場18張黃牌寫...

世足賽／內馬爾排PK第5點因抗壓 克教頭：我會往前排

巴西在世足賽8強敗在「PK之王」克羅埃西亞腳下，當家球星內馬爾（Neymar）操刀第5點還沒上場就確定輸球，總教練蒂特（...

世足賽／給不了是否再戰的保證 內馬爾：這一敗像惡夢

內馬爾（Neymar）的紀錄之夜，以巴西的失敗作收，在PK戰以2：4不敵克羅埃西亞，在卡達世足賽止步8強，內馬爾賽後哭得...

世足賽／克羅埃西亞成PK之王 教頭讚門將：他救了我們

球賽踢到要靠PK決勝負時，最好別碰到克羅埃西亞，這支巴爾幹勁旅繼擊敗日本之後，9日踢走五屆冠軍巴西，以4：2成績，率先取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。