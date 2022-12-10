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世足賽／門將馬蒂內茲神勇救球 阿根廷力克荷蘭闖進4強

中央社／ 杜哈9日綜合外電報導
阿根廷門將馬蒂內茲（右）在PK大戰奮勇撲下2球，幫助阿根廷4比3險勝荷蘭。 新華社
阿根廷門將馬蒂內茲（右）在PK大戰奮勇撲下2球，幫助阿根廷4比3險勝荷蘭。 新華社

阿根廷今天在世界盃足球賽8強戰一度以2比0領先，卻遭荷蘭反攻逼平，不過門神馬蒂內茲在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿根廷4比3險勝，搶下第2張4強門票。

克羅埃西亞稍早在首場8強賽經過PK大戰後，以4比2淘汰巴西，成為首支晉級4強的球隊。

阿根廷獲勝，球員在比賽後相擁慶祝。 新華社
阿根廷獲勝，球員在比賽後相擁慶祝。 新華社

荷蘭和阿根廷賽前在世足曾交手5次，阿根廷以1勝2和2敗落居下風。雙方前次在世足交手為2014年，當年兩軍在4強對決，正規時間結束戰成0比0，進入延長賽仍難分高下，最後也來到PK大戰階段，阿根廷以4比2勝出拿下冠軍賽門票，荷蘭無緣挑戰隊史首座金盃。

本戰之前，兩隊防守均屬出色，荷蘭4戰只丟2球，有2場讓對手得分抱蛋；阿根廷4場僅失3球，其中1球是在對澳洲之役奉送對手分數的烏龍球，也有2場完封對手。

荷、阿大戰在卡達最大的盧塞爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium）舉行。上半場前半段，荷蘭主導了比賽的節奏，阿根廷則遲遲無法形成攻擊陣勢，不過超級巨星梅西（Lionel Messi）隻手改變局勢。

阿根廷驚險晉級4強，梅西(上)與隊友相擁慶祝。 新華社
阿根廷驚險晉級4強，梅西(上)與隊友相擁慶祝。 新華社

第35分鐘，梅西帶球吸引對手二到三人防守，創造空間後趁隙妙傳給莫里納（Nahuel Molina）起腳破網，先馳得點。這是莫里納為阿根廷征戰25場以來的首顆進球，也是梅西歷來在世足的第7次助攻。

梅西第40分鐘在禁區重重防守下射門，力道不夠，直往荷蘭門將懷裡而去。

前45分鐘雙方射門次數不多，阿根廷5次，荷蘭只有1次，但比賽氣氛略嫌火爆，兩隊各領到2張黃牌。

下半場荷蘭仍掌握較多球權，但進攻使不上力，始終未造成真正威脅；反觀阿根廷更能把握機會，第63分鐘一次定位球機會，梅西左腳勁射朝荷蘭大門右上角而去，可惜從門楣上方飛掠而去。

第71分鐘，阿庫尼亞（Marcos Acuna）在禁區遭絆倒，梅西獲得操刀12碼機會順利罰進，阿根廷2比0領先。這是梅西本屆個人第4球，5度參加世足攻進10球，在阿根廷隊史與「戰神」巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta）並駕齊驅。

荷蘭隊韋霍斯特（前右）個人單場攻進2球。 新華社
荷蘭隊韋霍斯特（前右）個人單場攻進2球。 新華社
落後2球的荷蘭改變戰術，以身高優勢發動空中攻擊。第83分鐘，身高197公分的韋霍斯特（Wout Weghorst）接到隊友柏格修斯（Steven Berghuis）傳中後直接頭錘破網，頂進個人在世足的第一顆入球，荷蘭追成1比2。

兩隊在正規時間即將終了前一度發生衝突，裁判裁定傷停補時10分鐘，不斷嘗試強攻的荷蘭在即將響哨前獲得自由球機會，荷蘭發動奇襲開出貼著地面的球，球巧妙傳進在禁區有空檔的韋霍斯特腳下，他順勢起腳射進個人第2球，荷蘭奇蹟似地扳成2比2平手，兩隊進入延長賽。

阿根廷在30分鐘加時重新掌握局面，尤其延長賽下半場頻頻強攻，時間快結束時一記射門中柱更是令球迷哀嘆，雙方2比2僵持不下，必須繼前一場巴西對克羅埃西亞之後，再以PK大戰決生死。

阿根廷門將馬蒂內茲（Emiliano Martínez）挺身而出表現精采，前2球均擋下荷蘭的射門，後3球雖然還是遭破門，但阿根廷只錯失1球，最終就以4比3贏得PK大戰。

阿根廷4強賽的對手是克羅埃西亞，兩隊將於台灣時間14日凌晨3時交鋒。

荷蘭隊輸球，球員傷心倒地。 新華社
荷蘭隊輸球，球員傷心倒地。 新華社

世足戰報 卡達世足 梅西

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