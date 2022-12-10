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世足賽／內馬爾平紀錄卻成悲情英雄 克國保PK不敗金身

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴西隊內馬爾（黃色球衣）踢進國家隊生涯第77顆進球，追平「球王」比利隊史紀錄。 法新社
巴西隊內馬爾（黃色球衣）踢進國家隊生涯第77顆進球，追平「球王」比利隊史紀錄。 法新社

卡達世足賽8強賽今天凌晨傳來爆冷消息，被視為今年奪冠最大熱門的巴西，在與上屆亞軍克羅埃西亞一路拉鋸到PK大戰後，最終以2：4止步於8強，這不僅讓今天踢進國家隊生涯第77顆進球，追平「球王」比利（Pele）隊史紀錄的內馬爾（Neymar）瞬間成為悲情英雄，也讓克羅埃西亞續保在世足賽PK大戰不敗紀錄。

儘管賽前被看好有望輕鬆取勝，不過巴西今天在面對克羅埃西亞之戰卻受制於對方的強硬防守，直到延長賽第106分鐘才靠著內馬爾與隊友的精彩傳球搭配破門，這一球也是內馬爾代表巴西國家隊踢進的第77球，讓他追平球王比利的隊史紀錄，這同時也是內馬爾世足賽生涯的第8顆進球，躋身巴西隊史第6名。

巴西隊輸球止步8強，內馬爾失落抱頭掩面。 美聯社
巴西隊輸球止步8強，內馬爾失落抱頭掩面。 美聯社

不過內馬爾的英雄夢只維持了不到12分鐘，就被克羅埃西亞佩特科維奇（Bruno Petkovic）在18碼線附近起腳射門粉碎，並將比賽帶入PK大戰，這也是克羅埃西亞繼上屆俄羅斯世足賽16強賽、8強賽以及今年16強賽後，近兩屆以來面臨的第四場PK大戰，且前三場他們最終都拿下勝利。

今天克羅埃西亞也將PK不敗神話延續下去，靠著弗拉西奇（Nikola Vlasic）、馬耶爾（Lovro Majer）、莫德里奇（Luka Modric）、奧斯克（Mislav Orsic）連續踢進4球，以及門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）撲下巴西第一點羅德里戈（Rodrygo）的12碼球，第四點的馬奇紐斯（Marquinhos）更是無情中柱，最終克羅埃西亞以4：2勝出，成為今年首支挺進4強賽的球隊。

克羅埃西亞門將瓦科維奇（中）在本屆賽事已於PK大戰中擋下4球，追平了世足賽單屆紀錄 歐新社
克羅埃西亞門將瓦科維奇（中）在本屆賽事已於PK大戰中擋下4球，追平了世足賽單屆紀錄 歐新社

克羅埃西亞門將瓦科維奇在本屆賽事已於PK大戰中擋下4球，追平了世足賽單屆紀錄，至於巴西則是成為世足賽史上第13支在淘汰賽階段於延長賽率先進球，但卻是首支在最終遭到淘汰的球隊。

【中央社台北10日電】

克羅埃西亞在世界盃連續兩場比賽，都透過PK大戰脫穎而出，他們陣中27歲門將利瓦科維奇是頭號功臣，因為兩場PK大戰他一共守下了4球，並列世界盃史上之最。

上一戰在與日本的PK大戰，利瓦科維奇（DominikLivakovic）成為對手的惡夢，那場比賽他一共擋下對方3球，或許有人覺得他只是運氣好，但今天他卻證明了可不是運氣，他是活生生的傳奇。

克羅埃西亞今天與巴西歷經120分鐘激戰，雙方再次踢成1比1平手，戰線又被拖進至PK大戰決勝負，利瓦科維奇第1球再次精準攔下羅德里戈（Rodrygo）的射門，第2球又準確預判卡塞米羅（Casemiro）的射門方向，只可惜對方球速實在太快，他沒能成功擋下。

若光是這樣，還不足以形容利瓦科維奇的神奇表現，根據世界盃官方數據顯示，巴西守門員艾利森（Alisson Ramses Becker）在今年世界盃共完成5次成功撲救，但利瓦科維奇光在今天正規賽就完成8次撲救，加上延長賽共計11次，是世界盃自2002年以來單場新高。

別忘了效力英超利物浦的艾利森，是被譽為當今全球最佳門將之一，而利瓦科維奇今天面對的射手，則包括全球最頂尖的好手內馬爾（Neymar）、理查利森（Richarlison）等人，面對「森巴軍團」頂級豪華球星全場狂轟猛炸，他還能寫下11次成功撲救，或許不會再有人覺得他只是因為運氣好。

世足戰報 卡達世足 內馬爾 比利

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