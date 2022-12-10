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世足賽／稱英格蘭沒太多弱點 法國嚴防快速反擊與自由球

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
英格蘭隊長凱恩（左）與華克（右）備戰八強賽，看管法國天才球星姆巴佩成為首要任務。（路透）
英格蘭隊長凱恩（左）與華克（右）備戰八強賽，看管法國天才球星姆巴佩成為首要任務。（路透）

卡達世足賽八強賽明天凌晨將上演英格蘭與法國雙強之爭，這場比賽也被認為會是一場激烈的進攻大戰，而法國總教練德尚在昨天受訪時也透露，英格蘭的快速反擊與自由球將會是必須嚴防的兩大重點，並直言這支英格蘭確實沒有太多弱點。

將挑戰二連霸的法國，八強賽將面對本屆賽事火力最兇猛的英格蘭，雙方以姆巴佩、吉魯、拉許福特、薩卡為首的射手群對壘也被認為是勝負的關鍵，在昨天賽前記者會上，德尚就直接點出英格蘭的攻守轉換非常強大，將是他們必須嚴加看管的重點。

法國球星姆巴佩。（路透）
法國球星姆巴佩。（路透）

「速度通常是一場比賽的關鍵因素之一，因為當你速度很快時，對手組織的時間就會減少，不過進球需要的除了速度外，還有很多東西。」德尚在談到與英格蘭的對戰時說：「英格蘭在轉換方面非常強大，他們有一半以上的進球來自快速反擊，此外他們還有很棒的技巧、射門能力和自由球能力。」

英格蘭日前表示，防守目前以五球居大會進球王的姆巴佩將是一大重點，後衛華克更直言已經有守住姆巴佩的策略，絕不會為他「鋪上紅地毯」、讓他在場上華麗過人；不過德尚對於子弟兵充滿信心，認為他能突破英格蘭防線，「即使在最近一場比賽，他並沒有處在最佳狀態，但仍對比賽產生決定性的影響力，更何況我們還有其他危險的球員。」

過去十年都在英超熱刺踢球的法國隊長洛里斯也提醒隊友，儘管法國是上屆冠軍，但英格蘭陣中擁有更多具有世足賽經驗的球員，「他們已經做好準備爭奪獎盃，不過我們新一代的球員也都在歐洲最好的俱樂部踢球，這讓我們是一支經驗與年輕球員完美結合的團隊，我們正在一步一步變得更強大。」

世足戰報 卡達世足

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