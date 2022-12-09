世足賽／被說無聊與乏味！「橙衣軍團」荷蘭卻是8強進球最多

卡達世界盃在休兵兩天後，今天晚上將迎來八強賽，八強的第二場比賽將由荷蘭對上奪冠熱門阿根廷，雙方在世界盃中一共有著5次交手經驗，荷蘭更曾在1998年世界盃八強淘汰阿根廷，但賽前記者會荷蘭總教練范加爾（Louis Van Gaal）直接表明現在要贏球方式跟過去不一樣了。

根據FIFA專欄分析，范加爾的意思是現在這個時代足球重要的是有進球就好，不像過去有著繁瑣戰術，本屆荷蘭以防守聞名，開賽前沒有人認為他們能走到16強，荷蘭隊的戰略就是進球後掌握比賽節奏，但沒有辦法控制全部優勢，從中不斷透過對上失誤來反擊，而這也就是屬於范加爾的足球。

荷蘭在2010年拿下亞軍，2014年拿下季軍後，卻在2018年止步小組賽，這一次捲土重來在小組賽突圍，儘管本屆荷蘭實力不被看好，並被說無聊的比賽及乏味的勝利等評價，但能夠打入八強就必須承認范加爾做出對的決定。

其實雖然許多人都認為荷蘭比賽內容乏味，但目前為止晉級的球隊中，荷蘭38次射門進了8球還領先奪冠熱門巴西70次射門進7球，以較高的把握度成為8強中得分最高的球隊。

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