快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／被說無聊與乏味！「橙衣軍團」荷蘭卻是8強進球最多

聯合新聞網／ 綜合報導
荷蘭總教練范加爾（Louis Van Gaal）。美聯社
荷蘭總教練范加爾（Louis Van Gaal）。美聯社

卡達世界盃在休兵兩天後，今天晚上將迎來八強賽，八強的第二場比賽將由荷蘭對上奪冠熱門阿根廷，雙方在世界盃中一共有著5次交手經驗，荷蘭更曾在1998年世界盃八強淘汰阿根廷，但賽前記者會荷蘭總教練范加爾（Louis Van Gaal）直接表明現在要贏球方式跟過去不一樣了。

根據FIFA專欄分析，范加爾的意思是現在這個時代足球重要的是有進球就好，不像過去有著繁瑣戰術，本屆荷蘭以防守聞名，開賽前沒有人認為他們能走到16強，荷蘭隊的戰略就是進球後掌握比賽節奏，但沒有辦法控制全部優勢，從中不斷透過對上失誤來反擊，而這也就是屬於范加爾的足球。

荷蘭在2010年拿下亞軍，2014年拿下季軍後，卻在2018年止步小組賽，這一次捲土重來在小組賽突圍，儘管本屆荷蘭實力不被看好，並被說無聊的比賽及乏味的勝利等評價，但能夠打入八強就必須承認范加爾做出對的決定。

其實雖然許多人都認為荷蘭比賽內容乏味，但目前為止晉級的球隊中，荷蘭38次射門進了8球還領先奪冠熱門巴西70次射門進7球，以較高的把握度成為8強中得分最高的球隊。

世足戰報 卡達世足

相關新聞

世足賽／門將馬蒂內茲神勇救球 阿根廷力克荷蘭闖進4強

阿根廷今天在世界盃足球賽8強戰一度以2比0領先，卻遭荷蘭反攻逼平，不過門神馬蒂內茲在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿...

世足賽／阿根廷球員曾批荷教頭范加爾 「生涯遇過最爛教練」

阿根廷和荷蘭將在8強正面交鋒，雙方除了有著多次世界盃對戰紀錄，比賽前夕眾人也回憶起阿根廷前鋒迪馬利亞（Angel Di Maria）過去與荷蘭總教練范加爾（Louis van Gaal）那段不愉快的回

世足賽／PK大戰不敵克羅埃西亞 冠軍熱門巴西爆冷出局

卡達世足賽8強賽點燃戰火，首場比賽由「五星軍團」巴西出戰上屆亞軍克羅埃西亞，兩隊一路拚戰到延長賽，儘管巴西在106分鐘由...

世足賽／內馬爾平紀錄卻成悲情英雄 克國保PK不敗金身

卡達世足賽8強賽今天凌晨傳來爆冷消息，被視為今年奪冠最大熱門的巴西，在與上屆亞軍克羅埃西亞一路拉鋸到PK大戰後，最終以2...

世足賽／被說無聊與乏味！「橙衣軍團」荷蘭卻是8強進球最多

卡達世界盃在休兵兩天後，今天晚上將迎來八強賽，八強的第二場比賽將由荷蘭對上奪冠熱門阿根廷，雙方在世界盃中一共有著5次交手經驗，荷蘭更曾在1998年世界盃八強淘汰阿根廷，但賽前記者會荷蘭總教練范加爾（L

世足賽／稱巴西是可以被擊敗 莫德里奇放話阻擋皇馬隊友

卡達世足賽將在今天晚間點燃8強戰火，其中首場比賽就將由上屆亞軍克羅埃西亞出戰「五星軍團」巴西，儘管過去雙方對陣克羅埃西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。