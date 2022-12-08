世足賽／梅西輸球恐讓全世界球迷心碎？荷蘭後衛：絕不讓步

本屆世界盃足球賽將是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的「最後一舞」，全世界許多球迷都期盼看見梅西奪冠，但他們8強賽的對手荷蘭肯定不這麼認為，荷蘭後衛鄧弗里斯（Denzel Dumfries）就表示，「即使與全世界為敵，也不打算讓步。」

有記者告訴鄧弗里斯，如果荷蘭獲勝，讓梅西世界盃冠軍夢碎，可能全世界球迷都會感到難過。對此鄧弗里斯回應，「我想至少1600萬的荷蘭人不會難過。」鄧佛里斯也反問，「贏下比賽不就是我們踢球的原因？」

荷蘭後衛鄧弗里斯。 路透社

曾經與梅西在西甲巴薩隆納並肩作戰的荷蘭當家中場F・德容（Frenkie de Jong）則向媒體坦言，不知道如何破解梅西，「我了解他，卻仍找不到方法阻止他，他在這15年一直學習新東西，真的找不到任何一種可以阻斷他的方法。」

不過F・德容也表示荷蘭還是有機會擊敗阿根廷，「我們要確保團隊發揮比阿根廷好，我們不是只跟梅西一人比賽。」

阿根廷與荷蘭的世界盃8強賽，將在台灣時間12月10日凌晨三點舉行。

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