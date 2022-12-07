世足賽／摩洛哥首闖8強 球評：大膽換人戰術成功
摩洛哥今天在卡達世界盃足球賽16強賽PK大戰以3比0擊敗西班牙，首闖8強，球評陳貴人表示，摩洛哥正規賽後段大膽換人，換下防守組、改派進攻組球員，事後證明戰術成功。
西班牙今天在卡達世界盃足球賽16強賽，上半場控球率以58%占優勢，摩洛哥雖控球率僅27%，但3次射門、1次射正，攻勢較西班牙更具威脅性，兩隊歷經正規賽、延長賽都未能攻破對手大門，摩洛哥最終在PK大戰以3比0勝出，收下隊史首張8強門票。
擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，兩隊在開賽前15分鐘採取試探性打法，而西班牙上半場看似傳控球數據較佳，但摩洛哥防守反擊做得更到位。
摩洛哥第82分鐘一口氣替換4名球員，包括因傷提前退場的後衛阿蓋德（Nayef Aguerd），陳貴人認為，摩洛哥賭博性換人，將進攻組球員換上去，換下防守組球員，就是要拚最後15分鐘。
陳貴人分析，摩洛哥進入延長賽後改變策略，從高位壓迫，調整為低位防守，他認為，事後證明摩洛哥總教練調度、戰術成功。
不過，西班牙並非完全沒有機會，陳貴人指出，西班牙的薩拉比亞（Pablo Sarabia）在延長賽傷停補時階段在禁區右側起腳射門中柱，差點形成絕殺，「其實那一球不用那麼大力，用內側推射應該就可以」。
薩拉比亞後來在PK大戰擔任西班牙第一點，再度踢中門柱，陳貴人表示，薩拉比亞延長賽那一球沒射進，PK大戰又第一個上場，可能心裡還在想剛才的狀況，當下壓力一定很大。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言