世足賽／摩洛哥首闖8強 球評：大膽換人戰術成功

摩洛哥今天在卡達世界盃足球賽16強賽PK大戰以3比0擊敗西班牙，首闖8強，球評陳貴人表示，摩洛哥正規賽後段大膽換人，換下防守組、改派進攻組球員，事後證明戰術成功。

西班牙今天在卡達世界盃足球賽16強賽，上半場控球率以58%占優勢，摩洛哥雖控球率僅27%，但3次射門、1次射正，攻勢較西班牙更具威脅性，兩隊歷經正規賽、延長賽都未能攻破對手大門，摩洛哥最終在PK大戰以3比0勝出，收下隊史首張8強門票。

擔任球評的台電足球隊總教練陳貴人表示，兩隊在開賽前15分鐘採取試探性打法，而西班牙上半場看似傳控球數據較佳，但摩洛哥防守反擊做得更到位。

摩洛哥第82分鐘一口氣替換4名球員，包括因傷提前退場的後衛阿蓋德（Nayef Aguerd），陳貴人認為，摩洛哥賭博性換人，將進攻組球員換上去，換下防守組球員，就是要拚最後15分鐘。

陳貴人分析，摩洛哥進入延長賽後改變策略，從高位壓迫，調整為低位防守，他認為，事後證明摩洛哥總教練調度、戰術成功。

不過，西班牙並非完全沒有機會，陳貴人指出，西班牙的薩拉比亞（Pablo Sarabia）在延長賽傷停補時階段在禁區右側起腳射門中柱，差點形成絕殺，「其實那一球不用那麼大力，用內側推射應該就可以」。

薩拉比亞後來在PK大戰擔任西班牙第一點，再度踢中門柱，陳貴人表示，薩拉比亞延長賽那一球沒射進，PK大戰又第一個上場，可能心裡還在想剛才的狀況，當下壓力一定很大。

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