世足賽／西班牙PK大賽槓龜 摩洛哥首度闖進8強

正規賽90分鐘，加上延長賽30分鐘，摩洛哥都沒讓西班牙攻破自家大門，即便到了PK大戰也一樣，他們以3比0爆冷淘汰西班牙，隊史首度闖進世界盃足球賽最終8強。

2022卡達世界盃足球賽16強賽，今晚由「無敵艦隊」西班牙迎戰北非勁旅摩洛哥，雙方歷經超過120分鐘激戰，仍以0比0扯平，只能透過PK大戰分勝負，不料西班牙連續3球都槓龜，包括首次中柱，另外兩球則被對方門將擋下，也讓摩洛哥歡天喜地拿下晉級門票。

今年是摩洛哥隊史第6次踢進世界盃會內賽，不過他們上一次晉級16強，已得回溯至1986年，今年他們重返16強，目標就是改寫歷史，靠著全場防線緊縮，讓西班牙主打的傳控組織完全沒輒，上半場僅有1次射門，也寫下西班牙在世界盃上半場射門次數新低。

西班牙曾是2010年南非世界盃冠軍，不過接下來他們在2014年止於小組賽，上屆俄羅斯世界盃則是在16強面對地主，歷經延長賽雙方仍以1比1踢平，最後透過12碼PK大戰後惜敗出局。

值得一提的是，西班牙在世界盃與PK大戰很不對盤，因為包括今天在內，是他們隊史第5次在世界盃和對手進行PK大戰，其中共輸了4次，唯一的勝利是在2002年日韓世界盃，當年他們曾以3比2險勝愛爾蘭。

摩洛哥在擊敗西班牙晉級8強後，下一戰對手將視葡萄牙與瑞士之戰的贏家。

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