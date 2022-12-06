世足賽／單屆全員上陣！森巴軍團創世界盃92年歷史紀錄

今年目標奪冠的「森巴軍團」巴西隊，在小組賽表現亮眼雖然在最後一戰練兵意外敗北喀麥隆，但球隊依然以分組第一晉級16強淘汰賽，今天淘汰賽首戰面對南韓，展現他們奪冠決心以4:1屠殺對手，這更創下一項世界盃92年來首次的紀錄，另外巴西隊史上一次單場踢入4球已經要追溯至68年前。

這場比賽巴西7分鐘就打破南韓大門，前半場就取得4:0領先，隨後為了接下來8強，開始調節主力體能，將球員換下休息，更在80分鐘時將5個換人名額用完。

另外今年是第一次可以帶26人名單進入世界盃，在巴西隊第三號門將韋華頓（Weverton ）上場後，世界盃推特發文說道，巴西成為世界盃史上第一支在單屆比賽把全隊26人都派上場的球隊。

🇧🇷 Brazil is now the 1st team ever to use all 26 players in FIFA World Cup history at a single tournament.



🔝 Seleção #FIFAWorldCup Record#Qatar2022|#BRA|#BRAKOR pic.twitter.com/pNdaH7HGzm — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) 2022年12月5日

巴西上半場就踢進4球，上一次已經是1954年，距今時隔68年，當時他們在小組賽對上墨西哥，上半場就4:0大幅領先，下半場火力也較為熄火，終場以5:1結束比賽。

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