快訊

文物破損怎麼修？陸石窟「修佛人」37年體悟：這是良心活

主播遇「機場3景象」嚇歪　失望勸：想遊日本再等等

肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點

世足賽／單屆全員上陣！森巴軍團創世界盃92年歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
森巴軍團創世界盃92年歷史紀錄。美聯社
森巴軍團創世界盃92年歷史紀錄。美聯社

今年目標奪冠的「森巴軍團」巴西隊，在小組賽表現亮眼雖然在最後一戰練兵意外敗北喀麥隆，但球隊依然以分組第一晉級16強淘汰賽，今天淘汰賽首戰面對南韓，展現他們奪冠決心以4:1屠殺對手，這更創下一項世界盃92年來首次的紀錄，另外巴西隊史上一次單場踢入4球已經要追溯至68年前。

這場比賽巴西7分鐘就打破南韓大門，前半場就取得4:0領先，隨後為了接下來8強，開始調節主力體能，將球員換下休息，更在80分鐘時將5個換人名額用完。

另外今年是第一次可以帶26人名單進入世界盃，在巴西隊第三號門將韋華頓（Weverton ）上場後，世界盃推特發文說道，巴西成為世界盃史上第一支在單屆比賽把全隊26人都派上場的球隊。

巴西上半場就踢進4球，上一次已經是1954年，距今時隔68年，當時他們在小組賽對上墨西哥，上半場就4:0大幅領先，下半場火力也較為熄火，終場以5:1結束比賽。

世足戰報 卡達世足

相關新聞

世足賽／一度以為要因傷報銷 內馬爾歸隊首戰就建功

在今年分組賽首戰就因傷退場的巴西頭牌球星內馬爾（Neymar），於今天出戰南韓的16強賽歸隊，並在開賽第13分鐘就靠著1...

世足賽／不可能一步成英雄 日教頭肯定球員世界級實力

「藍武士」日本今天凌晨在世足賽16強賽，於PK大戰中以1：3不敵上屆亞軍克羅埃西亞，但仍是追平隊史最佳成績，加上今年在分...

世足賽／61歲巴西教頭「學習球員語言」一同跳舞慶進球

卡達世足賽奪冠大熱門巴西，16強賽出戰南韓，上半場就狂攻4球，球員開心跳舞慶祝，連61歲的教頭蒂特（Tite）都加入舞動...

世足賽／對日PK戰擋下3球史上第3人 克國門將：生涯最棒比賽

克羅埃西亞4年前靠著門將蘇巴西奇（Danijel Subašić）「PK大戰」撲下丹麥隊3球，取得俄羅斯世足賽8強門票，...

世足賽／C羅抗議調度惹怒教頭 16強是否出賽成疑

葡萄牙將在明天凌晨於16強賽出戰瑞士，不過前一場與南韓選手曹圭成發生爭執的葡萄牙頭牌球星C羅納度（Cristiano R...

世足賽／瑞士無懼強權 葡萄牙鬆不得

世界盃足球賽八強已經產生六席，葡萄牙、瑞士明天凌晨三點對決，決定最後一張門票，儘管瑞士世界排名較低，過去對決高知名度對手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。