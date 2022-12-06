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世足賽／4：1擊敗韓國 巴西晉級8強迎戰克羅埃西亞

世足瞭望／克羅埃西亞PK大戰3：1勝日本 粉碎藍武士通往8強美夢

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世足賽／4：1擊敗韓國 巴西晉級8強迎戰克羅埃西亞

中央社／ 杜哈5日綜合外電報導
巴西對戰韓國，陣中4名球員都各別踢進一球，終場巴西就以4比1輕鬆取勝晉級8強。圖為巴西的內馬爾盤球受到韓國球員包夾。 新華社
巴西對戰韓國，陣中4名球員都各別踢進一球，終場巴西就以4比1輕鬆取勝晉級8強。圖為巴西的內馬爾盤球受到韓國球員包夾。 新華社

巴西今天在卡達世界盃足球賽16強賽迎戰韓國，陣中4名球員都各別踢進一球，終場巴西就以4比1輕鬆取勝晉級世足賽8強，屆時將對陣上屆亞軍克羅埃西亞。

在974體育場（Stadium 974）進行的這場G組龍頭巴西與H組第2名韓國之戰，勝隊將挺進8強戰。

上半場才第7分鐘，小維尼修斯（Vinicius Jr）在禁區起腳射門，球越過多名韓國球員成功入網，巴西以1比0領先韓國。

巴西球員跳舞慶祝進球。 新華社
巴西球員跳舞慶祝進球。 新華社

上半場第13分鐘，巴西名將內馬爾（Neymar）靠著12碼罰球射門破網，巴西取得2比0領先。

到了上半場第29分鐘，理查利森（Richarlison）在禁區接獲隊友傳球並起腳射門，韓國門將阻擋不及，巴西就以3比0領先韓國。

上半場第36分鐘，帕奎塔（Lucas Paqueta）同樣於禁區內接到隊友傳球，以右腳射向球門左邊入網，巴西4比0大幅領先奠定勝基。

韓國隊球員白昇浩（左）在比賽中慶祝進球。 新華社
韓國隊球員白昇浩（左）在比賽中慶祝進球。 新華社

下半場第76分鐘，替補上陣的白昇浩禁區外遠射破網， 讓韓國追回一分，但仍落後巴西，最終巴西就以4比1獲勝晉級世界盃8強戰。

世界盃官網數據顯示，巴西全場共有18次射門、10次射正，韓國8次射門、6次射正。

克羅埃西亞稍早在16強賽對決日本，兩隊於正規賽1比1平手，延長賽也都未能破門，最終克羅埃西亞就在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

巴西預計於台灣時間12月9日晚間11時對陣克羅埃西亞，雙方將爭取4強賽門票。

世足戰報 卡達世足

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