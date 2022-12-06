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世足賽／日本無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張

中央社／ 台北6日電
日本16強賽踢到PK大戰，最終以1比3不敵克羅埃西亞。 新華社
日本16強賽踢到PK大戰，最終以1比3不敵克羅埃西亞。 新華社

日本今天在卡達世界盃足球賽16強賽踢到PK大戰，最終以1比3不敵克羅埃西亞，球評方靖仁說，除了在PK大戰擋下3球的克羅埃西亞門將表現出色，主要跟日本球員有點緊張有關。

日本今天在卡達世界盃足球賽16強賽，上半場由前田大然率先破門，而克羅埃西亞下半場由柏瑞斯奇（Ivan Perisic）進球扳平，正規賽形成1比1平手，進入本屆首場延長賽和PK大戰。

日本在PK大戰僅踢進1球，被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）擋下3球，最終日本以1比3落敗，無緣8強。

前中華民國足球協會秘書長方靖仁表示，儘管日本隊剛開賽被克羅埃西亞壓著打，但上半場中段之後踢得還不錯，他認為，前田大然是名相當積極奔跑的前鋒，「前面積極拚搶、侵略性防守，對克羅埃西亞後衛、門將處理球，確實會覺得有點礙手礙腳」。

日本輸球止步16強，球迷賽後傷心落淚。 新華社
日本輸球止步16強，球迷賽後傷心落淚。 新華社

方靖仁指出，克羅埃西亞下半場加強在失去球權的第一時間執行就地反搶，或是透過在中前場犯規，有效延緩日本反擊的攻勢，但在正規賽結束前，兩隊都因怕對方進球，因此踢得較保守，不敢投入太多人進攻。

日本過去未曾挺進世界盃8強，方靖仁認為，這讓日本隊背負很大壓力，相較之下，克羅埃西亞儘管球員平均年齡較大，但擁有較多大賽經驗，在延長賽中占有優勢，日本若無法將節奏打快，拖垮對方體能，就無法占上風。

關鍵PK大戰，日本隊僅淺野拓磨進球，其他3球都被克羅埃西亞門將擋下，方靖仁表示，門將利瓦科維奇表現出色，但日本隊球員也有點緊張，「射門的球速相對慢，角度也相對較差」。

世足戰報 卡達世足

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