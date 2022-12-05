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世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

世足賽／姆巴佩累積進9球追平梅西 有望挑戰最多進球紀錄

中央社／ 台北5日電
法國前鋒姆巴佩，生涯世足賽累積已9顆進球。路透社
法國前鋒姆巴佩，生涯世足賽累積已9顆進球。路透社

19歲就助法國奪下世界盃足球賽冠軍，前鋒姆巴佩4年後站在卡達世界盃舞台，更是完全解放自身能力，生涯世界盃累積9顆進球追平梅西，未來還有機會挑戰世界盃最多進球紀錄。

姆巴佩（Kylian Mbappe）將在12月20日滿24歲，而他在上屆世界盃踢進4球，獲選為最佳新秀，這次卡達世界盃小組賽就貢獻3球，今天賽前的生涯世界盃累積進球為7顆。

法國今天16強賽出戰波蘭，姆巴佩不僅在上半場助攻隊友吉魯（Olivier Giroud）破門，下半場更攻進2球，率隊以3比1勝出，收下8強門票。

吉魯在國際賽進球數累計52顆，超越亨利（ThierryHenry）創下的法國隊史進球王紀錄，但仍難掩蓋姆巴佩在場上的光芒，姆巴佩本屆世界盃累計攻進5球，在排行榜上暫居第一，有機會爭奪金靴獎。

姆巴佩歷經此役後，世界盃生涯進球數來到9顆，隊史次多，僅次於方登（Just Fontaine）的13球。

值得注意的是，姆巴佩第2次世界盃之旅還在進行中，他不僅追平5度叩關世界盃的梅西（LionelMessi）9顆進球，還超越「C羅」羅納度（CristianoRonaldo）的8顆，且成為史上首位年滿24歲之前，就在世界盃累積9顆進球的球員。

距離德國克洛澤（Miroslav Josef Klose）在世界盃累計踢進16球的最多紀錄，姆巴佩僅差7球，即使本屆無法追上，但以姆巴佩的年紀和能力，未來還有機會征戰世界盃改寫新紀錄。

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