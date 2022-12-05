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世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

世足賽／法國擊敗波蘭闖進8強 球評：戰術靈活

中央社／ 台北5日電
法國隊兩位進球隊員吉魯（左）與姆巴佩（右）。 新華社
法國隊兩位進球隊員吉魯（左）與姆巴佩（右）。 新華社

法國今天在卡達世界盃足球賽16強賽以3比1擊敗波蘭，晉級8強，前鋒姆巴佩獨進2球，球評呂桂花表示，法國隊戰術靈活，讓姆巴佩下半場能發揮速度優勢，成為比賽關鍵。

衛冕軍法國今天在卡達世界盃16強賽上半場先靠前鋒吉魯（Olivier Giroud）進球先馳得點，姆巴佩（Kylian Mbappe）下半場兩度破門拉開比分，而波蘭直到傷停補時才由萊萬多夫斯基（RobertLewandowski）12碼罰球首開得分，法國終場以3比1收下比賽勝利，闖進8強。

台灣體育運動大學體育學系副教授、台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花表示，波蘭開賽採取高壓的踢法，阻止法國建立攻勢，並對姆巴佩嚴加看管，且後來採取半場防守策略，更讓姆巴佩速度難以施展。

呂桂花指出，波蘭上半場透過半場防守搶到球後，快速傳給左翼，由左翼發動攻擊，但因法國守備太強，讓波蘭依舊較難攻進18碼內。

她還說，法國眼看著姆巴佩無法發揮速度優勢後，改採半場守備，吸引波蘭球員向前，為姆巴佩創造更多空間，而姆巴佩後來也開始從靠近中路的位置進攻。

呂桂花認為，整體而言，法國戰術較為靈活，若想要在球門前完成射門還是得仰賴個人技術，而波蘭無論是個人技術或小組搭配，都沒辦法像法國打得那麼好。

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