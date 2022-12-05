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世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

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世足賽／荷贏美「不漂亮」 教頭無法接受

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
荷蘭德佩頭錘進攻，他在十六強賽攻進球隊第一球。（法新社）
荷蘭德佩頭錘進攻，他在十六強賽攻進球隊第一球。（法新社）

世界盃足球賽十六強賽點燃戰火，「無冕王」荷蘭昨天踢完上半場已經領先美國兩球，全場未被超前，最後以三比一獲勝，搶下第一張八強門票；但七十一歲資深教頭范加爾有些不滿，認為全隊上半場表現讓他「無法接受」，面對更強的球隊再發生這種事，球隊命運恐怕不是如此。

荷蘭早就進行沙盤推演，對美國之戰過關後，八強賽對手將是阿根廷、澳洲勝隊，和阿根廷硬碰硬的機會當然不小，因此提醒全隊繃緊神經，絕對沒有大意的本錢。

荷蘭昨天開賽第十分鐘就由德佩破網，傷停補時再由布林德攻進第二球，美國直到第七十六分鐘才由萊特扳回一城，但僅僅五分鐘後，荷蘭再由鄧弗里斯攻進全隊第三球，讓美國吞下本屆賽事首敗，暌違廿年重返八強的美夢破碎。

荷蘭過去奪下三座亞軍、二○一四年抱回季軍，近四屆世足賽第三次闖進八強，最大目標當然是隊史首冠；范加爾昨天贏得不太開心，不是沒有道理。他說：「上半場兩顆進球都很棒，其中一球還靠團隊合作，不過踢得很辛苦，常常無法保有控球權優勢。」

范加爾表示，若在世界盃碰到頂級球隊，這種表現無法被接受，儘管下半場進球數較少，全隊反而踢得更好。

美國以年輕球員為主，無法抵擋世界排名第八的荷蘭，總教練貝哈爾特也說，上半場大部分時間裡都占優勢，但無法穩住兩個時機點，突然就落後兩球，足球有時就是這麼殘酷。

世足戰報 卡達世足

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