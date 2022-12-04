世足賽／巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰南韓

中央社／ 卡達賴揚市4日綜合外電報導
內馬爾將在16強賽上陣。 美聯社
內馬爾將在16強賽上陣。 美聯社

巴西隊總教練泰特（Tite）今天表示，巴西在世界盃16強賽與南韓對陣時，因傷休兵兩場比賽的名將內馬爾（Neymar）將會上陣。

路透社報導，巴西隊長席瓦（Thiago Silva）在一場記者會上被問到內馬爾是否會上場，泰特一手接過麥克風說：「會。」巴西對南韓之戰定於台灣時間6日凌晨3時登場。

在世界盃首場比賽腳踝受傷後，內馬爾在復元過程中面臨與時間賽跑的問題。

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