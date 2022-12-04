世足賽／西班牙踢輸日本記取教訓 慎防對上摩洛哥重蹈覆轍
西班牙在世界盃足球賽以2比1敗給日本，差點止步小組賽，暱稱「羅德里」的隊員耶南德茲（Rodri Hernandez）今天表示，西班牙已學到教訓，也明白接下來對摩洛哥不能重蹈覆轍。
路透社報導，日本在E組最後一場小組賽火速踢進兩球，使得西班牙落到分組第2，而且同組的哥斯大黎加在同時登場的另一賽事一度領先德國，西班牙有3分鐘時間落到分組第3。
最終德國擊敗哥斯大黎加，幫了西班牙一把，但羅德里坦承，在他們確定晉級16強前那煎熬的3分鐘，不必要地搞亂他們自己的比賽。
西班牙將在台灣時間6日晚間11時對戰意外拿下F組第一的摩洛哥，羅德里告訴記者：「現在新的比賽即將開始，我們向來會分析哪裡還能改善，就算是踢得好的比賽結束後也會。」
他說上場比賽有10分鐘潰不成軍，「這就是我們必須改善的事，我們已被提醒這種事不能再發生」。
「教練已清楚表示，球員承擔了責任，而且我們開心練球，希望晉級下一輪，也知道我們有能力做到。」
26歲的羅德里在英超俱樂部曼城司職中場，但西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）在本屆世足把他排在中後衛。
這次摩洛哥是睽違36年首度踢進16強，羅德里稱他們是頑強的對手，特別是效力英超豪門俱樂部切爾西的中場齊耶赫（Hakim Ziyech），而且優秀的球員不只有他，「這會是一場非常艱難又不相上下的比賽」。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言