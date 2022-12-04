世足賽／荷蘭攻守節奏控制得宜 美國難以發揮速度優勢

中央社／ 台北4日電
世足賽荷蘭隊以3比1戰勝美國隊。 新華社
世足賽荷蘭隊以3比1戰勝美國隊。 新華社

「橙衣軍團」荷蘭今天在世界盃16強淘汰賽首輪以3比1輕取美國，前台灣男足助理教練方靖仁表示，荷蘭贏球關鍵在於全場節奏控制得當，讓美國在速度上的優勢難以發揮。

方靖仁認為，荷蘭在淘汰賽的首場比賽，表現得遠比小組賽時更優，尤其是後場防線，讓美國在進攻時無法餘裕組織，只能透過個人單打與吊中，在速度上的優勢完全無法發揮。

今天荷蘭3次進球，都是由邊路橫傳後射門，方靖仁點名今天傳出2次助攻，並有1次進球的鄧佛里斯（Denzel Dumfries），「他在右路的破壞力很強，速度又快，讓美國防不勝防。」

由於荷蘭在開賽短短10分鐘就取得首顆進球，方靖仁直言，荷蘭在首顆進球後，控制節奏的意圖也更明顯，攻防上都是不疾不徐，更沒有太多不合理的進攻，而從兩隊表現來看，美國隊在實力上與荷蘭的確有段落差。

荷蘭年輕前鋒哈克波（Cody Gakpo），在本屆世界盃小組賽3場都有進球，今天卻沒能延續連續進球記錄，方靖仁認為，並不是哈克波沒有機會，「他的踢法並不獨斷，而且他一直在配合團隊。」

荷蘭晉級8強後，方靖仁評估，若無意外，對手很有可能是由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，不過他也說：「如果荷蘭接下來還能維持這樣的攻防水準，阿根廷恐會面臨一番苦戰。」

世足戰報 卡達世足

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