世足賽／為足球放棄音樂夢 迪佩成就荷蘭足壇

中央社／ 記者龍柏安台北4日電
Goalkeeper Matt Turner of the United States, right, makes a save from Memphis Depay of the Netherlands during the World Cup round of 16 soccer match between the Netherlands and the United States, at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 3, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar) 美國聯合通訊社
Goalkeeper Matt Turner of the United States, right, makes a save from Memphis Depay of the Netherlands during the World Cup round of 16 soccer match between the Netherlands and the United States, at the Khalifa International Stadium in Doha, Qatar, Saturday, Dec. 3, 2022. (AP Photo/Hassan Ammar) 美國聯合通訊社

荷蘭迪佩頭槌破尾。 法新社
荷蘭迪佩頭槌破尾。 法新社
音樂曾是荷蘭前鋒迪佩年幼時用來貼補家用的才藝，長大後為了足球，他放棄了喜愛的音樂歌唱，這個看似渺小的決定，不僅成就他自己，也成就了荷蘭足壇。

「橙衣軍團」荷蘭今天在2022卡達世界盃淘汰賽首輪，開賽短短10分鐘就靠著迪佩（Memphis Depay）門前進球，而這也是他在國家隊生涯的第43顆進球，在隊史得分榜上僅次於傳奇球星范佩西（Robin vanPersie）的50球。

現年28歲的迪佩，父親來自迦納，母親則是荷蘭人，在他4歲時父母離異，老爸沒有留下任何一句話，就拋下他們母子離去，也讓他小小年紀就得在街頭唱歌賣藝、貼補家用。

由於成長期間父親都不在身邊，因此當迪佩成為職業球員後，不願在球衣上印上自己的姓氏Depay，反而是自己的名字Memphis。他接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時曾說過：「我永遠不會原諒他，別叫我迪佩，請叫我曼斐斯。」

迪佩加入青年隊後，必須在足球與音樂中做出抉擇，最後他選擇了足球，所幸這個決定沒有讓他後悔。2014年巴西世界盃，他在小組賽第2場出戰澳洲，在第68分鐘攻門進球，以20歲又4個月的年紀，成為荷蘭隊在世界盃上最年輕的進球者。

為紀念自己在世界盃的首顆進球，迪佩也在自己的肋骨附近刺上里約地標救世基督像的圖騰，藉此替自己的生涯留下一個難以磨滅的烙印。

世足戰報 卡達世足

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