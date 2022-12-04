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世足賽／16強開踢 亞洲日韓澳晉級史上首例

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
卡達世足賽進入十六強淘汰賽，亞洲三支勁旅晉級創下史上最佳紀錄，南韓黃喜燦（左起）、澳洲萊基、日本田中碧在分組賽關鍵戰進球，扮演英雄，接著就看亞洲三雄是否再創奇蹟。（歐新社、美聯社、路透）
卡達世足賽進入十六強淘汰賽，亞洲三支勁旅晉級創下史上最佳紀錄，南韓黃喜燦（左起）、澳洲萊基、日本田中碧在分組賽關鍵戰進球，扮演英雄，接著就看亞洲三雄是否再創奇蹟。（歐新社、美聯社、路透）

卡達世界盃足球賽在四十八場分組賽於昨天落幕後，十六強賽緊接登場，今年分組賽階段可說是驚喜連連，包括兩大冠軍熱門阿根廷與巴西隊史分別首度輸給亞洲及非洲球隊，且最終各分組都未出現三勝球隊，顯示今年各國間的競爭格外激烈，使得十六強淘汰賽顯得詭譎多變。

今年世足賽不僅場外話題不斷，場內也頻頻爆冷賽事，包括冠軍熱門阿根廷、法國、西班牙、巴西、葡萄牙都吞下敗仗，比利時、德國、烏拉圭等昔日冠軍與強權甚至還在分組賽就止步，分組賽競爭之激烈，創下自一九九四年以來第一次、史上第四次無球隊以三勝○敗晉級淘汰賽的紀錄。

有強隊爆冷出局，就有球隊驚喜晉級，其中今年亞洲球隊日本、南韓以及首度納入亞洲區的澳洲挺進到十六強，創下史上最多亞洲球隊晉級紀錄，日、韓更是繼二○一○年後再次攜手挺進；摩洛哥則是近廿四年來首支以龍頭之姿晉級十六強的非洲球隊，也與塞內加爾攜手創下史上第二度的兩支非洲球隊晉級紀錄。

卡達世足賽 16強爭冠 製表／劉肇育
卡達世足賽 16強爭冠 製表／劉肇育

在分組賽就驚奇不斷的情況下，緊接登場的十六強八組對戰組合，雖然多數認為是強弱分明，但歷經分組賽亂鬥後，已是「人人有信心、隊隊沒把握」。亞洲球迷最關心的日本與南韓，將在十六強遭遇克羅埃西亞與巴西，如能順利晉級，將會上演在世足賽史上的首次交手。

不過，南韓十六強對手是今年奪冠賠率一直處在領先位置的「森巴軍團」巴西，南韓前一次擊敗巴西是上個世紀一九九九年舉行的國際友誼賽，這將是兩隊史上首度在國際大賽上碰頭。

至於日本與克羅埃西亞以及法國對波蘭，是十六強賽八個組合中被認為實力最接近的兩個組合。日本前一次碰上克羅埃西亞是二○○六年的德國世足賽，當時兩隊在分組賽交手戰成○比○平手，日本這次在分組賽連挫西班牙與德國後氣勢如虹，反觀上屆亞軍克羅埃西亞被認為實力大不如前，讓日本被看好有機會闖進八強改寫隊史紀錄。

世足戰報 卡達世足

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