世足賽／最長6分鐘 南韓等來奇蹟

南韓夢想的奇蹟劇本，在比賽第九十一分鐘降臨，黃喜燦的進球，助「太極虎」以二比一擊敗葡萄牙，演出關鍵助攻的隊長孫興慜賽後淚崩，這是他三度闖蕩世界盃以來，南韓首度從分組賽突圍，晉級卡達世足賽十六強。

南韓前兩戰只有一和一敗，想要晉級必須自助人助，前提是自己要擊敗葡萄牙，開賽第五分鐘就失球，讓局勢更不利，但南韓一步一步追了回來。

先是第廿七分鐘的角球機會，這球開進來後打在「Ｃ羅」羅納度背上，巧妙「助攻」到金英權腳邊掃進，比賽以一比一進入下半場，雙方都遲未進球，眼看南韓晉級無望，奇蹟出現了。

傷停補時階段，孫興慜一路帶球殺到前場，外界的目光聚焦在他身上之際，他在三名防守球員之間給球，妙傳到門前的黃喜燦，踢進關鍵一球。

烏拉圭面對迦納在上半場攻進兩球，一直處於晉級線內，直到比賽終了前，看到南韓超前，兩隊命運在轉瞬之間互換天堂、地獄。烏拉圭想要晉級，必須再攻進第三球，先一步結束比賽的南韓直接在場內透過手機直播關心戰果。

「那是我人生中最長的六分鐘。」孫興慜說，「我告訴大家，就算烏拉圭再進一球，我還是為這支球隊感到驕傲。」

烏拉圭確定以二比○擊敗迦納瞬間，葡萄牙以六分積分取得Ｈ組第一，南韓、烏拉圭都是四分，淨勝球都是○，南韓的總進球數四球擠下烏拉圭的兩球。

南韓繼二○一○年再闖十六強，淘汰賽首戰就是難關，要碰上五屆冠軍、世界第一的巴西，孫興慜說：「我們會好好備戰，盡全力展現一場好比賽，這就是足球，不到最後沒人知道結果。」他在大賽前夕進行臉部手術，此次必須戴著保護面罩出賽，被問到「面罩之力」是否幫助南韓挺進十六強，他回應：「是國人的支持讓我們鼓起力量往前跨出每一步，我的隊友也都彼此犧牲奉獻。」

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