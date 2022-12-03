世足賽／16強對戰出爐 梅西對決C羅爭冠真的有機會上演

2022卡達世界盃小組賽告一段落，16強晉級隊伍全數出爐，前台灣男足助理教練方靖仁表示，依照籤表來看，台灣球迷期待的梅西對決C羅的爭冠戲碼，有機會上演。

方靖仁表示，今年世界盃16強籤表很有意思，亞洲球隊全集中在上半區，歐洲列強則多處在下半區，若以台灣球迷最熟知的球星來論，梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷位處上半區，而C羅（Cristiano Ronaldo）所屬的葡萄牙則在下半區，還真有機會看得到兩強爭冠的好戲。

針對上半部籤表，方靖仁認為日本對上屆亞軍克羅埃西亞之戰最有看頭，他強調，日本在分組預賽2勝都是對歐洲隊伍拿下，雖然對手在持控球比率都占優，日本卻仍有辦法透過防守反擊突破防線，甚至取得勝利。

方靖仁也認為，下半部摩洛哥與西班牙的對決，雙方的球風、隊形，宛如日本與克羅埃西亞翻版，他說：「摩洛哥的防守反擊打得很好，西班牙又是持控球打法的忠實擁護者，這場比賽應該也會很有看頭。」

不過方靖仁也直言，若以專業角度來看，下半區的各隊實力強弱分明，最有懸念的對決，恐怕就是瑞士與葡萄牙，因貧攻善防的瑞士，在小組賽最後一戰，竟與塞爾維亞互飆進球，兩隊合力踢進5球，最後瑞士以3比2勝出晉級，瑞士在16強能否再次帶來驚奇，值得期待。