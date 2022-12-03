世足賽／巴西56年首次輪休調度 小組賽17連不敗紀錄畫句點

喀麥隆在今天世界盃小組賽最後一場擊敗冠軍熱門巴西，儘管巴西主力多位沒有在這場比賽登板，但巴西的替補陣容依然星光熠熠，要擊敗他們也不是簡單任務，而今天喀麥隆辦到了，靠著前鋒阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）頭槌破門，以1:0擊敗巴西，成為第一個在世界盃擊敗巴西的非洲球隊，更中斷巴西小組賽17連不敗的紀錄。

森巴軍團這場比賽頭號球星內馬爾（Neymar）依然因傷休兵，首戰梅開二度的理查利森（Richarlison）也沒有上場，這場擺上11位替補，也是自1966年後、相隔56年來巴西首次在單屆相鄰兩場比賽中做出最多球員調整的比賽。

雖然派上二軍，但整場比賽巴西依然是進攻較為火烈的一方，可惜久攻不下，也在傷停補時第92分鐘付出代價，丟掉寶貴的一分，並吞下敗仗。

喀麥隆過往就曾有擊敗南美洲強隊，最經典就是在1990年先斬阿根廷，後除哥倫比亞，成為首個進入8強的非洲球隊。

過往7屆世界盃巴西遇上非洲球隊，保持著完美的0敗，不過喀麥隆在今天成了紀錄創造者，成為首個世界盃賽場擊敗巴西的非洲隊伍，並終結了巴西在小組賽17連不敗神話。