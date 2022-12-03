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世足賽／奇蹟發生了！黃喜燦傷停補時進球 南韓晉16強

世足賽／葡萄牙保留戰力 韓國絕處逢生拚出生機

中央社／ 台北3日電
韓國隊以2比1戰勝葡萄牙隊。 新華社
韓國隊以2比1戰勝葡萄牙隊。 新華社

韓國今天在世界盃H組小組賽最後一戰，在傷停補時階段再進1球，以2比1爆冷擊敗葡萄牙，不僅上演戲劇化逆轉秀，還如願與葡萄牙攜手晉級16強淘汰賽。

前台灣男足助理教練方靖仁認為，若以兩隊表現來看，葡萄牙實力的確仍優於韓國，不過賽前葡萄牙就已確定晉級，加上半場踢完，另一邊烏拉圭就已領先迦納，基本上也提前篤定葡萄牙登上H組龍頭，下半場也看得出來，葡萄牙刻意保留戰力。

上場面對烏拉圭踢進2球的葡萄牙中場費南德斯（Bruno Fernandes），此役未被啟用，加上下半場第65分鐘，葡萄牙又將C羅（Cristiano Ronaldo）在內的3名先發主力換下場，方靖仁直言：「很明顯葡萄牙就是在留力。」

方靖仁表示，葡萄牙保留主力就是要避免受傷，也看得出來球隊已開始準備接下來淘汰賽，在心態和進攻上已沒有太多侵略性，就是打算把比賽保守踢完就好。

而沒有退路的韓國，只有贏球才有一線生機，方靖仁強調，「對韓國來說，踢平的結果跟輸100球都是一樣，他們只能不放棄任何一絲機會，只要有機會就是搶攻。」

提到韓國傷停補時階段的進球，方靖仁則是推崇韓國一哥孫興慜，「他可以一個人從半場開始推進到前場，在面對3個人包夾防守，還有辦法把球準確送到隊友腳下，那是他個人能力的展現，韓國能夠贏球的關鍵也還是他。」

世足戰報 卡達世足

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