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世足賽／奇蹟發生了！黃喜燦傷停補時進球 南韓晉16強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓在傷停補時踢進一球，2：1逆轉勝葡萄牙。 歐新社
南韓在傷停補時踢進一球，2：1逆轉勝葡萄牙。 歐新社

南韓想要的奇蹟真的出現了！黃喜燦在傷停補時的第91分鐘進球，一腳扭轉H組命運，南韓以2：1擊敗葡萄牙，取得4分積分，靠總進球數4球擠下烏拉圭，南韓取得晉級門票，繼2010年再闖16強。

葡萄牙在此戰賽前已經確定晉級，只需和局就能確保分組第一，南韓則需要勝場；此戰還參雜些許舊恨，兩軍在世界盃前次交手是2002年，作為東道主的南韓，當年也是在分組賽最後一輪對上葡萄牙，爭議判決多，南韓靠朴智星的進球以1：0獲勝，被視為是「黑哨」護航的一戰。

已無晉級壓力的葡萄牙，今天進行人員輪調，前兩場未上場的達洛特（Diogo Dalot）、霍塔（Ricardo Horta）有完美配合，達洛特在右路出底線前斜角回傳中路，霍塔在門前起腳破門，開賽第5分鐘將壓力丟給「太極虎」。

南韓則在第28分鐘把握角球的機會，這球開進來後打在C羅納度（Cristiano Ronaldo）背上，巧妙「助攻」到金英權腳邊掃進這顆進球。

1：1的戰局，眼看南韓晉級無望，奇蹟發生了，傷停補時階段，孫興慜一路帶球向前衝，外界的目光全在他身上之際，他在防守球員雙腳之間給球，妙傳給黃喜燦，踢進關鍵的一球。

這一球踢進，南韓球迷激動爆哭，在另一地廝殺的烏拉圭球迷則是傻爆眼，兩隊命運在轉瞬之間互換天堂、地獄。

烏拉圭前兩戰都未進球、取得1和1敗，本屆第一、第二顆進球都靠戴拉斯蓋塔（Giorgian de Arrascaeta），先是第26分鐘蘇亞雷斯（Luis Suarez）在門前起腳，迦納門將基奇（Lawrence Ati Zigi）雖擋下，但這球仍留在門前，給了戴拉斯蓋塔補腳的機會，第32分鐘又是戴拉斯蓋塔建功，終場以2：0擊敗迦納。

南韓、葡萄牙之戰先一步結束，南韓選手、教練直接留在場上，圍圈圈、開手機直播等待另一地賽事結果。

南韓、烏拉圭最終同樣取得4分積分，淨勝球都是0，南韓靠總進球數4顆擊敗烏拉圭的2顆，收下晉級門票，葡萄牙則以6分積分取得分組第一。

世足戰報 卡達世足

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